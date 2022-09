Stiri pe aceeasi tema

- Marți (6 septembrie) a fost prima zi de cursuri pentru elevii din Uvalde, Texas , la trei luni dupa ce un barbat inarmat a ucis 19 elevi și doi profesori la școala primara Robb, care este acum inchisa definitiv. Elevii de la acea școala au fost mutați la alte unitați de invațamant din district, inclusiv…

- “Educația este cea mai puternica arma pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.” – Nelson Mandela Astazi este inceputul primei lecții din anul școlar 2022-2023 iar școala este locul unde regasim prietenia, empatia, curajul, increderea. Este instituția care, dupa familie, iși pune amprenta cel mai…

- Copiii se intorc la școala in orașul ucrainean Bucha, un oraș aflat candva sub ocupație rusa și grav avariat. In timp ce copiii din Mykolaiv iau acasa manualele de la școala lor bombardata, majoritatea unitaților de invațamant din regiune raman inchise din cauza riscurilor de siguranța. Este prima zi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca “masca va fi recomandata, nu va fi impusa”, iar copiii nu vor avea nevoie de aviz epidemiologic pentru revenirea la cursuri. Cu mai puțin de doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, Rafila insista totuși ca parinții care folosesc mijloacele…

- La inceputul lunii iulie, la Falticeni au inceput cursuri de vara pentru copiii refugiaților ucraineni, aflați in oraș! Prin colaborarea cu Asociația “Educație, Joc, Sens”, Organizația Institutul Bucovina, cu sprijinul HEKS – EPER World și FONSS, au reușit sa ofere serviciile Centrului de Urgențe Sociale.…

- Absolventii de gimnaziu au sustinut, ieri, prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale. In Dolj, potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj de la aceasta proba au lipsit 265 de elevi dintre cei inscrisi la examen, iar procentual cei mai multi absenti au fost la o scoala din Craiova.…

- In cadrul parteneriatului „Educație rutiera – educație pentru viața”, copiii Gradiniței P.P. Step by Step Nr. 12 din Alba Iulia și polițiști din cadrul IPJ Alba, au desfașurat o activitate informativ preventiva cu tema „Viața are prioritate”, pentru a sprijini copiii in dobandirea de cunostinte, capacitati…