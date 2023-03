Scene de o violența ieșita din comun ar avea loc, in fiecare zi, intr-o școala din Dolj. Elevii ar fi batuți și chiar mușcați de o gașca de trei colegi, care le-ar face acestora zile grele la școala. O mama a vorbit despre ce se intampla in școala, iar femeie susține ca și baiatul ei ar fi cazut in ghiarele agresorilor, iar fata ei se afla chiar in clasa cu agresorii. Iata ce marturisiri cutremuratoare a facut femeia!