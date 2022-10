Stiri pe aceeasi tema

- Transavia, cel mai mare producator de carne de pasare din Romania, care in acest moment deruleaza afaceri de aproape 1 miliard de lei, anunta semnarea unui parteneriat in domeniul energiei verzi cu Electrica Furnizare, companie membra a grupului Electrica, care prevede intr-o prima faza instalarea…

- George Marin O noua ediție a Campionatelor Europene pentru juniori (baieți și fete) s-a incheiat in orașelul italian Montesilvano, o suburbie a Pescarei. Delegația Romaniei s-a intors acasa cu o medalie de aur (Amalia Nița) și patru medalii de bronz (Diana Tanasescu, Georgiana Bercea, Daniel Irofte…

- Pentru Cristina Radeș, un creator de frumos, caligrafia a fost dragoste la prima vedere. Cristina se afla intr-o relație de dragoste cu caligrafia. Care este rolul caligrafiei in zilele noastre in care totul este digitalizat? Scrierea, citirea, desenul, grafica și aproape tot ce ne inconjoara depinde…

- Sebastian de la Insula Iubirii a reușit sa treaca peste relația cu Cristina, partenera sa cu care a venit in cadrul competiției, iar acum traiește din nou o poveste de dragoste. Fostul concurent al show-ului de la Antena 1 ne-a povestit ca e foarte fericit și ca relația sa e abia la inceput.

- Relația dintre Ionița de la Clejani și Viorica Rudareasa nu a durat mult, ci pana in momentul in care Viorica de la Clejani a intrat in viața artistului. Insarcinata fiind, Viorica Rudareasa a ramas singura, insa a incercat sa faca tot posibilul pentru a-i oferi cea mai frumoasa educație fiicei sale,…

- Raducu, fiul lui Radu Mazare, a vorbit intr-un interviu in cadrul emisiunii online „Fița cu Adița” despre studiile pe care le-a facut in Anglia. Dupa ce a terminat facultatea, el s-a intors in Romania și a pus bazele unei afaceri.Faptul ca tatal sau este cunoscut a venit cu o serie de plusuri și minusuri…

- In momentul in care orice derivat de canabis va primi autorizație de utilizare la anumite categorii de pacienți, așa cum primește orice produs farmaceutic, și Romania se va adapta legislației europene in domeniu, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oana Gheorghiu, de la Asociata Daruieste Viata, a declarat, la Prima TV, ca relatia cu statul roman nu a fost niciodata o relatie buna, ci mai degraba una "contondenta", dand exemplu reactia fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, care a spus ca sunt predispuse unei anchete penale pentru ca strang…