Stiri pe aceeasi tema

- Parinții lui Ionuț nu mai am lacrimi sa iși planga fiul, care a fost gasit mort acum șapte ani. Ionuț era paznic și lucra la o rezervație in Delta Dunarii. Doar ca, intr-o seara, barbatul s-ar fi comportat ciudat, ceea ce au observat și parinții sai, iar mai apoi, nu a mai ajuns acasa.

- Familia lui Nicu incearca sa afle ce s-a intamplat cu fiul lor acum patru ani, cand a fost ucis pe o autostrada. Prima ipoteza luata de rudele sale are legatura cu șoferul Florin, pe care il acuza ca l-ar fi batut pe Nicu in seara respectiva. Cu toate acestea, unul dintre martori are o alta versiune…

- Noi informații prețioase in cazul tanarului batut cu bestialitate! Un martor a facut dezvaluiri șocante cu privire la momentul in care Marian a ajuns in Belgia. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct. Tanarul a fost la un pas de moarte din cauza loviturilor incasate. A ajuns la spital…

- Familia lui Ionuț spune ca nu relațiile cu parinții Cristinei s-au racit, dupa ce femeia a murit, in urma cu doi ani. Cuscrii ar fi cei care ar fi vrut ca micuții sa creasca cu ei, in contextul in care copilul cel mai mic este in grija lor de la naștere.

- O mașina s-a rasturnat pe drumul Cluj-Napoca - Turda. Accidentul s-a produs vineri, 7 aprilie, in jurul orei 13.30.Martorii anunța ca accidentul s-a produs la intrarea in Martinești. Șoferul din imagini a pierdut controlul asupra volanului, a lovit parapetele de pe marginea drumului și s-a intors cu…

- Un accident cu mai multe mașini, se pare ca ar fi vorba de patru, s-a produs joi, 30 martie, in fața Brico Depot, pe sensul Cluj-Napoca - Florești.Accidentul s-a produs in timp ce șoferii așteptau sa vireze stanga pentru a intra la magazin. Traficul a fost dat peste cap, fiind ora de varf, cand floreștenii…

- Un grav accident s-a produs in aceasta dimiuneata intre Desesti si Harnicesti. Impactul s-a produs intre un autocamion si un autoturism, ambii soferi fiind raniti. Circulația este oprita temporar pe DN 18 Sighetu Marmației – Baia Mare, in zona localitații Desești. Source