Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare radicala in ceea e o privește pe o pacienta de la Clinica Starurilor. Anna Maria, o tanara mulțumita de intervențiile pe care le-a facut la aceasta clinica aduce acuzații grave la adresa Mariei Ilioiu! Tanara spune ca vedeta minte.

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai șocant caz din Romania, iar acum, și din Europa! Mihaela Frațila, o alta tanara mutilata de Clinica Starurilor? Dezvaluiri șocante la Acces Direct! Tanara susține ca poate ramane cu handicap pe viața.

- Valentin Radu, un cunoscut DJ din București, susține ca ar fi fost la un pas de moarte din cauza faptului ca ar fi fost batut mar de polițiști și jandarmi, in București. Tanarul le aduce grave oamenilor legii, spunand ca ar fi fost lovit fara sa fi fost vinovat. Ba mai mult, acesta ar fi ajuns și in…

- Amenzi pe banda rulanta, miercuri, in județul Timiș. Polițiștii și jandarmii au sancționat sute de persoane prinse ca nu purtau masca. De platit vor avea și cei care au incalcat restricțiile de deplasare.

- Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu , susține ca PNL și USR-PLUS influențeaza justiția și doresc revenirea la perioada in care DNA aresta oameni pe banda rulanta. "Cred ca este posibila intoarcerea vremurilor in care aveam ziua si arestarea Depinde foarte mult de politic. Daca politicul se va implica…

- Am traversat anul cu cele mai multe restrictii de miscare, anul care ne-a schimbat obiceiurile, dar ne-a si aratat cat de importante erau anumite obisnuinte in viata noastra. Sportul, practicat constant, este lucrul la care nu trebuie sa renuntam, iar argumentele unui sportiv de performanta sunt convingatoare.

- Dupa ce artistul George Amon a povestit la Acces Direct ca fosta iubita l-ar fi jefuit și ca aceasta nu ar mai vrea sa ii inapoieze instrumentele muzicale, femeia a avut și ea dreptul la replica și a facut niște acuzații grave la adresa cantarețului. A fost tanarul violent cu ea?

- Primaria Timisoara a pierdut, numai in ultimul an, sute de procese si a avut de achitat despagubiri de 18 milioane de lei... The post Primaria Timișoara a pierdut procese pe banda rulanta: instituția are de achitat despagubiri de 18 milioane de lei appeared first on Renasterea banateana .