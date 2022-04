Stiri pe aceeasi tema

- Binca Pop traiește un coșmar de mai bine de doua saptamani, din cauza fostului iubit. Fosta ispita de la Insula Iubirii este in continuare cautata de sute de persoane din cauza anunțurilor puse de barbat pe diferite site-uri. Iata ce așteapta bruneta ca sa apeleze la poliție!

- Actriței Selma Blair i-a fost acordat un ordin de restricție impotriva fostului iubit, Ron Carlson. Barbatul ar fi agresat-o fizic și verbal pe actrița in propria ei casa, potrivit documentelor din instanța, relateaza E! News.

- Lidia Buble a venit in platoul in emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, ca sa iși promoveze noua piesa, denumita „Draga mea”. Artista a afișat un nou look, care nu i-a lasat indiferenți pe prezentatori. Lidia Buble a raspuns mai multor intrebari personale din partea lui Dani Oțil, intr-un dialog de care…

- Pentru nativii din zodia Capricorn, care sunt caracterizați de harnicie și spirit de lider, este nevoie de un partener care sa fie la fel de dornic sa ia tot ce e mai bun de la viața. Fiind o fire foarte realista, Capricornul se potivește cel mai bine cu cineva care are o viziune asemanataore asupra…

- Un influencer italian cu 1,6 milioane de urmaritori a fost ucis la 22 de ani, in Belgia, in timp ce incerca sa iși apere mama de agresiunile fostului iubit, relateaza Mediafax. Visa sa devina actor și iubea dansul. A murit aparandu-și mama de agresiunea fostului iubit. Luca Pisciotto, in varsta…

- Revolta de proporții in Bolintin Vale! Locuitorii cer dreptate, dupa ce un tanar tatic a fost ucis cu sange rece. Sute de oameni au ieșit in strada, dupa ce șoferul de microbuz a fost omorat. Oamenii sunt revoltați de cele intamplate și marturisesc ca le este pur și simplu teama pentru viața lor, motiv…