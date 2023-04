Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Australia a dat cu mașina peste soțul ei și amanta acestuia cand i-a vazut sarutandu-se pe strada, in vazul tuturor. Femeia se apara spunand ca a apasat accelerația din greșeala, scrie fanatik.ro. Christie Lee Kennedy și-a lovit cu mașina partenerul dupa ce l-a vazut sarutandu-se cu amanta.…

- Presa engleza susține ca moștenitorul tronului britanic ar fi petrecut Ziua Indragostiților cu presupusa amanta, Rose Hanbury este marchiza de Cholmondeley. Cei 2 ar fi luat o cina romantica, la un restaurant italian din Londra, iar un chelner susține ca William i-ar fi daruit iubitei un colier de…

- Un barbat din Constanța iși striga durerea, dupa ce soția sa a plecat de acasa, fara sa ii spuna. Mihaela și-ar fi mințit partenerul ca pleaca la o matușa pentru o saptamana și de atunci, nu s-a mai intors.

- Sotia lui Mihai Sora a postat un mesaj plin de emotie pe pagina eseistului in ziua inmormantarii acestuia.Iubitule, asa arata Biserica inimii tale: inca mai ploua, dar nu e frig ori poate nu mai simt eu frigul acum, cand stiu ca esti linistit, ca ai vazut atatia oameni dragi care au trecut sa te salute…

- Un barbat din China care a caștigat la loterie marele premiu de 10 milioane de yuani, adica 1,5 milioane de dolari, dar i-a ascuns soției acest lucru, este obligat acum sa-i plateasca femeii despagubiri, in urma unei decizii judecatorești, informeaza Digi24. In 2021, barbatul, identificat doar cu numele…

- Vestea ca Nosfe s-a stins din viața la varsta de 37 de ani a intristat o lume intreaga, iar acum el ii trimite mesaje soției sale. In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina Crețan a spus ce mesaj i-a transmis regretatul ei soț printr-un vis. Soția regretatului artist Nosfe a oferit un interviu…

- Dupa ce artista și soțul ei au povestit prin ce momente grele au trecut in Galați, cand mergeau la un concert, proprietarul camionului se apara. Un angajat al lui Doru a avariat mașina cantareței in trafic, iar Mariana, soțul și fetițele ei au trecut prin clipe de panica. Fugarii au fost de negasit…

- S-a aflat cine ar fi fost in spatele planului de abandona mașina Casandrei in Belgia. Cum se apara Iosif in fața acuzațiilor, dar și cum a procedat pentru a-și indrepta fapta. Pe cine arunca barbatul vina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.