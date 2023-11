Stiri pe aceeasi tema

- Cazul crimei din Sibiu ramane in continuare invaluit in mister, pana cand autoritațile nu vor reuși sa obțina toate informațiile despre cei trei suspecți, dar in special, pana cand nu va fi prins și cel de-al treilea vinovat, considerat liderul asasinilor, in cazul uciderii milionarului Adrian Keiner.…

- Laurentiu Lacatusu, primul suspect retinut si eliberat de anchetatori din lipsa de probe in cazul crimei omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, este hotarat sa-i dea in judecata pe cei care l-au acuzat si i-au traumatizat familia pe nedrept.

- Lucrurile devin tot mai complicate in cazul asasinarii omului de afaceri din Sibiu/ Detalii importante ies la ivealaTot mai multe indicii conduc la faptul ca uciderea afaceristului din Sibiu nu a fost intamplatoare. Detalii importante ies la iveala in cazul lui Adrian Kreiner, de 50 de ani, a murit…

- Tot mai multe indicii conduc la faptul ca uciderea afaceristului din Sibiu nu a fost intamplatoare. Detalii importante ies la iveala in cazul lui Adrian Kreiner, de 50 de ani, care a murit dupa o bataie crunta aplicata de 3 indivizi veniți sa-l jefuiasca in propria locuința, la Sibiu.

- Dupa un an, familia lui David cauta inca vinovații pentru moartea tanarului in varsta de 23 de ani care mers in club și mai apoi a fost gasit dupa 12 zile fara suflare. Familia susține ca David a batut și aruncat in rau.

- Mama lui Constantin Toma nu are liniște de mai aproape cinci ani, de cand fiul ei a fost gasit mort in casa lui. Femeia declara, in trecut, faptul ca iubita tanarului ar fi refuzat sa discute cu ea dupa noaptea in care fostul manechin a murit și ii acuza pe vecini ca ar fi știut mai multe despre problemele…

- In urma cu o zi, Ramon a povestit ca s-a intalnit cu Danuț, ca mai apoi sa se desparta, pentru a face rost de bani pentru substanțe interzise. Cei doi se aflau impreuna cu un alt tanar, Vlad, cel care a spus ce s-a intamplat in seara respectiva.

- Vineri, mama și sora lui Danuț au povestit cum tanarul a murit la 20 de ani, dupa ce a fost gasit fara viața langa bicicleta lui. Dupa ce, inițial, familia avea un cerc de trei suspecți, rudele spun ca il considera vinovat pe Ramon, unul dintre prietenii cu care avea conflicte de ceva timp.