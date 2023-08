Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Șerbuc, barbatul care a ucis-o pe fetița de 11 ani și a ascuns cadavrul in canapea, apoi a fugit din țara, a recunoscut crima și a povestit ziua fatidica. Avocatul Adrian Cuculis este de parere ca Șerbuc minte și incearca sa scape cu pedeapsa redusa, de lovituri cauzatoare de moarte.Marcel…

- Surse din ancheta declarau, la scurt timp dupa ce barbatul a fost depistat, ca statul roman nu a trimis la timp in Olanda toate documentele necesare extradarii, potrivit Realitatea Plus.In cele din urma, dupa ce Tribunalul București a trimis toate documentele solicitate de judecatorii din Amsterdam,…

- Imprejurarile in care a murit Anamaria sunt, in continuare, incerte, iar tatal copilei cauta raspunsuri la mai multe intrebari legate de ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Mai multe lucruri arata ca Marcel Șerbuc și-ar fi planuit crima și ca nimic nu a fost lasat la voia intamplarii.

- Baiatul considera ca mama fetei a mințit cand a spus ca nu știa de crima. Fratele Anamariei a mai adaugat ca familia sa și-a facut o mulțime de scenarii, dupa ce sora sa vitrega nu a mai putut fi gasita. De asemenea, el a dezvaluit ca fata de 12 ani și mama ei au fost vazute impreuna de un vecin chiar…

- Simona i-a spus mamei sale ca de Paște va pleca la soacra sa, in Suceava, urmand ca la cateva zile distanța sa revina in București. Femeia și-a mințit inclusiv mama, asta pentru ca se pare ca femeia se afla in drum spre Spania in acea perioada.

- Marius, șeful femeii, face noi dezvaluiri despre mama fetiței de 12 ani. Barbatul spune ca atat Simona, cat și Marcel Șerbuc se comportau ciudat și ca, de fapt, telefonul copilei se afla la mama, care ar fi plecat in Spania, imediat dupa decesul fiicei sale.

- Cu toate ca Marcel Șerbuc este considerat principalul suspect, și Simona este acuzata ca ar fi luat parte la crima sau, cel puțin ca ar știut de ceea ce i-a facut iubitul sau fetiței de 12 ani. Intr-o discuție purtata cu colegii, Simona le spune ca a vorbit cu ea, cand, de fapt, nu s-a interesat de…