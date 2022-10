Stiri pe aceeasi tema

- O alta femeie a fost victima unei noi escrocherii de pe Facebook. Ionela și-a comandat, printr-un mesaj privat, de la un magazin sponsorizat trei treninguri, insa a ramas șocata sa vada ca in colet era altceva. Cum s-a intamplat totul. Ce a marturisit pagubita, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Tatal fetiței bolnave a oferit primele declarații, dupa ce i-a atacat pe reporterii emisiunii, pentru ca au mers sa o salveze pe copila. Din ce motiv nu este barbatul de acord sa o lase pe micuța sa mearga la medic. Cristina, mama biologica, a intervenit și ea in direct.

- Madalina, in varsta de 24 de ani, trece prin clipe grele din cauza amenințarilor fostului iubit. Tanara mama a apelat și la ajutorul autoritaților, dupa ce a fost lovita de barbat. Totul ar fi inceput atunci cand femeia i-a cerut acestuia bani pentru a le cumpara celor doua fetițe tot ce le trebuie…

- Florin este un alt roman care se adauga listei lungi cu cei care acuza firmele de recrutare pentru munca in strainatate de inșelatorie. Barbatul susține ca i s-au promis condiții bune de munca la o fabrica de ciocolata din Germania, dar in realitatea a fost cu totul alta. Ar fi facut foamea patru zile,…

- Noul an școlar a inceput de doua saptamani in Romania, dar mai mulți copii din județul Brașov au fost lasați fara dreptul la educație, dupa ce șoferul care ii transporta la școala și-a dat demisia. O mama ingrijorata de situțaia in care se afla copilul ei a dat detalii despre cum s-a ajuns aici și a…

- In ultima vreme, Leo de la Kuweit a fost acuzat de mai multe persoane ca ar fi cerut bani pentru evenimente, la care nu s-a mai prezentat. In exclusivitate pentru Acces Direct, un cumnat al unui mire „țepuit” de manelist a facut declarații neașteptate. Ce a marturisit.

- Vicențiu și soția lui au impreuna șase copii, iar cei doi risca sa ramana fara locuința primita o moștenire de la mama barbatului. Dupa trei ani cel care i-a dat cheile apartamentului il obliga pe acesta sa paraseasca apartamentul. Barbatul susține ca tatal sau i-a spus adevarul și ca mama lui cu care…

- Un cantareț din Maramureș trece prin mare necaz. Viața de artist l-a ținut departe de familie și se pare ca fosta soție i-a pregatit o razbunare. Artistul e disperat dupa ce fetița sa de 10 ani a ajuns intr-un centru de plasament.