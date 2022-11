Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur s-a intors in Romania, iar zilele trecute a fost invitata la un eveniment organizat de Andreea Raicu, deschiderea noului showroom al fostei prezentatoare de televiziune. Iubita lui Salman Khan a spus care este motivul pentrucare se afla in țara.„Am venit ca am ceva de filmat aici, am de…

- Un tata a 12 copii și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat in plin de un șofer baut. Tragedie in Vicovu de Sus, in dreptul unei școli. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat de un șofer baut. Ambele mașini au fost distruse complet.…

- Brigitta Gheorghe, concurenta din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, se mandrește cu doi copii minunați. Aceasta publica ori de cate ori are ocazia imagini cu micuții sai pe rețelele sociale.

- REZULTATE… C.S “Viitorul” Vaslui a participat cu succes la Campionatul Național de lupte libere – juniori. Sportivii pregatiți de antrenorii Vasile Frațila și Marian Sluser s-au intors cu doua medalii: argint și bronz. Vasluienii au impresionat și la Cupa Aradului, concurs de aruncari, de unde s-au…

- Oameni din intreaga lume au ramas surprinși cand au vazut cum niște copii au reușit deja sa faca o avere doar cu ajutorul unor platforme de pe internet. Micuții au reușit performanța sa stranga deja milioane de dolari și au viitorul asigurat. O fetița le arata internauților diverse experimente ușoare…

- BUCURIE… Ajunsa la venerabila varsta de 100 de ani, barladeanca Niculina Cazacu s-a bucurat de o aniversare cu surprize: autoritatile locale au tinut sa o felicite personal. Duminica, 2 octombrie, chiar in ziua in care a implinit un secol de viata, acestia au facut o vizita la domiciliul batranei. Un…

- Mamica Adriana și soțul ei s-au cunoscut anul trecut pe rețelele de socializare, iar femeia a ramas insarcinata dupa doua luni de relație. Partenerul ei de viața i-a luat bebelușul nou-nascut dupa doar 12 zile, iar in micuța a fost recunoscuta in acte de barbat. Mamica Adriana a fost batuta cu bestialitate…

- Un cantareț din Maramureș trece prin mare necaz. Viața de artist l-a ținut departe de familie și se pare ca fosta soție i-a pregatit o razbunare. Artistul e disperat dupa ce fetița sa de 10 ani a ajuns intr-un centru de plasament.