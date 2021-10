Stiri pe aceeasi tema

- Un gest extrem de urat a fost surprins de camerele de luat vederi dintr-un restaurant, scrie ro-viral.video. Unui client i-a fost varsat suc, din greșeala, de catre unul dintre chelneri. Reacția tanarului cu adidași patați a fost una complet surprinzatoare și dezgustatoare.El s-a apucat sa devasteze…

- Scenele șocante au fost suprinse chiar de camerele video din locuința. Imaginile au ajuns pe internet, iar polițiștii s-au autosesizat.Adolescenta, insa, a ramas sub același acoperiș cu mama agresiva. Oamenii legii spun ca... nu este expusa niciunui risc. Atenție, informațiile va pot afecta emoțional!Imaginile…

- Imagini inedite in Parcul National Retezat. O ciuta si un vitel au fost surprinse de camerele de monitorizare camerele de monitorizare, amplsate de rangerii Parcului National Retezat. In imagini, animalele se joaca si se balacesc, bucurandu-se de frumusetea naturii.

- Camerele de supraveghere pentru locuința devin sisteme tot mai populare in randul celor care iau in calcul și evenimentele mai puțin placute care pot aparea oricand. Armarea și dezarmarea sistemelor de alarma care sunt legate la sistemele de monitorizare ale firmelor de paza, sume mari de bani alocate…

- Camerele de supraveghere amplasate in zona accidentului din Dolj au surprins momentul in care fetița de șapte ani e izbita din plin de mașina condusa de un vecin care a fugit de la locul accidentului. Parinții fetei sunt distruși de durere și s-au intors de urgența din strainatate pentru a-și inmormanta…

- Un autoturism a fost lovit in plin, din spate, pe strada Florilor, din municipiul Dej. Accidentul a avut loc duminica seara, in jurul orei 20.00. Autoturismul Smart circula regulamentar, iar la un moment dat a oprit in dreptul unei mașini parcate pe trotuar, pentru ca nu putea trece, de pe contresens…

- Sistemele de supraveghere video sunt componente indispensabile pentru monitorizarea obiectivelor de interes si cresterea sigurantei personale. Acestea nu mai sunt utilizate doar in institutii publice si banci, ci au devenit dispozitive esentiale de gestionare a activitatii si monitorizare intr-o arie…

- Un barbat de 27 de ani a fost plasat in arest, dupa ce a furat o bicicleta din scara unui bloc de locuit din Capitala. Incidentul a avut loc in sectotul Rașcani, pe strada Ceucari. Anchetatorii au examinat imaginile ridicate de pe camerele de supraveghere din zona.