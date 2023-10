Stiri pe aceeasi tema

- Noua metoda de furt s-a descoperit dupa ce doua persoane care au calatorit dinspre Statele Unite ale Americii catre Romania au ramas fara bagajele in care aveau lucruri valoroase.Persoanele au avut ghinionul sa constate ca o parte dintre bagajele lor de cala nu se afla pe banda repartizata zborurilor…

- Dispariție suspecta! Dumitru a ieșit la o plimbare, dar nu s-a mai intors acasa. Soția a adat alarma care a declanșat mobilizarea generala. Nici urma de Dumitru. Ce ipoteza tulburatoare are soția in cazul dispariției fara urma a partenerului ei.

- Romanii ar putea scapa de vizele pentru Statele Unite ale Americii incepand cu 2025. Romania ar putea adera la programul Visa Waiter, astfel ca se va putea calatori peste ocean fiind nevoie de o singura aprobare, in scop turistic sau pentru afaceri.

- Maria Ciobanu a implinit pe 3 sepembrie varsta de 86 de ani și și-a aniversat ziua de naștere in America, acolo unde se afla de ceva timp. Artista de muzica populara s-a retras de pe scena muzicala, iar anunțul a fost facut de managerul acesteia, Bebe Mihu.Maria Ciobanu a implinit recent onorabila varsta…

- Alina Ceușan a facut declarații impresionante, cu care a surprins pe toata lumea. Vedeta a raspuns celor mai picante intrebari și a facut declarații la care nimeni nu se aștepta. Influencerița a dezvaluit cu cine s-ar fi casatorit daca nu era deja maritata. Barbatul este unul celebru! Cu cine s-ar fi…

- O femeie stabilita in Statele Unite ale Americii a trimis unor infractori din Romania, timp de noua ani, suma totala de 400.000 de dolari, bani pe care femeia a crezut ca ii directioneaza catre cauze umanitare derulate de preoti sau calugari de la Manastirea Sihastria, din judetul Suceava.

- Superstarul de la Hollywood, Dustin Hoffman, care la 8 august implinește 86 de ani, a vorbit desare originale sale romanești și s-a declarat a fi un evreu roman.Dustin Lee Hoffman s-a nascut pe 8 august 1937 in Los Angeles, California, in Statele Unite ale Americii. A venit pe lume in cadrul unei…

- Liceenii romani sunt invitati sa se inscrie la Future Leaders Exchange Program (FLEX), pana pe 28 septembrie, transmite un comunicat al American Councils for International Education, preluat de Agerpres. Programul educational FLEX este finantat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii…