- Un incendiu de proporții a avut loc intr-un cartier, dupa ce flacarile au facut prapad mai multe locuințe. Florentina și familia ei au ramas fara casa și nimic din bunurile lor nu au fost salvate. Aceștia sunt pe drumuri și susțin ca vinovatul este chiar vecinul lor care i-a amenințat de mai multe ori.

- Jenica spune ca nu are liniște de 26 de ani cu vecinul, cu care este in conflict. Langa gardul ei, barbatul ei a construit mai multe cotețe și spune ca mirosul este insuportabil, iar una dintre nepoate era sa fie mușcata de un șobolan venit din curtea barbatului, in urma cu o saptamana.

- Mamica Bianca se afla intr-o situație dificila, dupa ce a mers cu fiul ei la stomatolog. Copilul acuza dureri de la o masea și s-a dus la cabinet pentru a face o extracție. Ei bine, dupa ce a fost anesteziat, mamica susține ca cel mic a fost nevoit sa mearga de urgența la medic deoarece avea fața paralizata.

- Tanarul șofer a mai avut un dosar pentru consum de droguri, insa in ianuarie anul acesta Tribunalul București a decis, la cererea DIICOT, ca in cazul lui Matei Vlad Pascu sa se renunțe la urmarirea penala pentru posesie de droguri. Primele dezvaluiri ale șoferului drogat care a provocat accidentul…

- Incendiul izbucnit, joi, la un hotel din Baile Felix a fost lichidat, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bihor, care au precizat ca sapte persoane au primit ingrijiri medicale iar peste 500 de turisti s-au autoevacuat sau au fost evacuati de pompieri,…

- Autoritațile spaniole au ordonat miercuri, 16 august, evacuarea a patru sate de pe insula Tenerife din Insulele Canare, dupa ce un incendiu a izbucnit in parcul natural din jurul vulcanului Teide. Incendiul, care a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri, a facut ravagii intr-o zona impadurita din…

- Incendiul de ieri-seara din raionul Edineț a fost provocat de cițiva minori care se jucau cu chibriturile linga un stog de fin. Informația a fost confirmata de Poliție, transmite Noi.md cu referire la radiomoldova. Va atenționam ca urmeaza detalii, care va pot afecta emoțional. «La fața locului, s-a…

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii, 28 iulie, Bianca Giurca a vazut imaginile cu iubitul ei, Marius, in timp ce a fost surprins cu ispita Oana. Bianca Giurca a marturisit ca nu a primit cadouri din partea partenerului ei, astfel ca Radu Valcan s-a oferit sa-i faca o surpriza.