Stiri pe aceeasi tema

- Drama unui tata care nu se poate intoarce acasa cu fetița lui. Barbatul susține ca atat el, cat și copila lui au ramas prizonieri intr-o țara straina, dupa ce mama fetiței ar fi plecat și nu ar mai fi interesat-o de soarta celei mici, iar acum femeia refuza sa ii dea procura.

- Acuzațiile la adresa invațatorului din Campina iau amploare. Dupa ediția Acces Direct din ziua precenta, mai mulți parinți au contactat reporterii emisiunii și au marturisit ca dascalul ar avea un comportament neadecvat fața de elevele sale.

- Doi tineri trec prin momente grele, asta pentru ca mama lui nu este de acord cu partenera pe care fiul ei și-a ales-o. Femeia a pus-o pe Alexandra sa iși lase fetița de trei ani intr-un centru de plasament, totul pentru ca este impotriva ei. Ce au marturisit cei doi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Patru barbați și o femeie au fost reținuți in legatura cu rapirea unei fete de 14 ani din Sibiu. Este vorba despre patru barbati cu varste cuprinse intre 20 si 40 de ani din localitatea Marsa si o femeie in varsta de 46 de ani, scrie presa romana.

- Structura din Romania a Parchetului European a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul București intr-un dosar penal in care 23 de persoane au fost puse sub acuzare ca au obținut, fraudulos, cinci milioane de euro finanțare europeana și naționala. Gruparea acționa in Romania și Austria. Procurorii…

- Parchetul European anunța inculparea a 23 de persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene, cu prejudiciu de cinci milioane de euro. Gruparea infracționala acționa in Romania și Austria, din 2017. Structura din Romania a Parchetului European a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul București…

- Un tata nu știe ce sa mai faca pentru a-și vedea fetița, dupa ce l-a parasit iubita. Petrica și Ionuț au trait o poveste de iubire neliniștita, cu scandaluri. Tanara s-ar fi saturat de viața traita langa concubin, așa ca și-a luat fiica și a plecat acasa la parinții ei. Barbatul este acuzat ca a furat…

- Un afacerist bolnav ar fi fost lasat sa moara de soție și soacra. Mama barbatului face acuzații grave impotriva nurorii și susține ca femeia ar fi refuzat sa ii dea o parte din ficat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.