Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Brașov au reținut doi suspecți in cazul șocant al crimei din Vaslui, unde cadavrul unui barbat a fost descoperit intr-un geamantan abandonat sub un pod. Cei doi, un fost coleg de penitenciar al victimei și concubina acestuia, sunt acum in custodia autoritaților și au fost aduși la audieri.

- S-a dat alarma in Pungești, Vaslui, dupa ce un cadavru a fost descoperit intr-o valiza. Un localnic spune ca intreaga comunitate s-a speriat afland ca este posibil ca principalul suspect sa fie chiar de acolo. Se crede ca victima ar fi de loc din Bacau și ar fi fost ucis in urma unui conflict.

- In cadrul emisiunii Acces Direct au aparut noi informații in cazul morții lui Madalin, tanarul din Olt. Baiatul și presupusul amant al iubitei se cunoșteau de ceva timp și au existat mai multe probleme intre ei.

- O descoperire macabra a fost facuta in curtea unei biserici din Sibiu, acolo unde cadavrul unui barbat in varsta de 40 de ani a fost gasit de un trecator. Victima ar fi fost ucisa in bataie de sotul unei femei careia ii facuse o remarca.

- Noi detalii halucinante in cazul femeii care a fost gasita fara suflare intr-un rau secat! Veta și-a gasit sfarșitul la varsta de 67 de ani. Familia susține ca a fost ucisa. Ce au marturisit apropiații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Crima care a avut loc in Crangași a șocat pe toata lumea. Un barbat de 46 de ani a fost lovit pana la moarte de doi tineri, chiaz in amiaza mare. Concubina barbatului a facut mai multe dezvaluiri importante la Acces Direct cu privire la cele intamplate in acea zi fatidica.

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.