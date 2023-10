Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Laurențiu Catana a starnit suspiciuni atat din partea familiei, cat și a oamenilor din sat. Barbatul a fost gasit fara suflare la distanța de o ora dupa ce a plecat de la birt, unde și-a cinstit prietenii. Familia considera ca a fost ucis de unul dintre vecini, cu care ar fi avut un conflict.

- Moartea misterioasa a lui Mihai a creat tot mai multe ipoteze. Soția tractoristului a oferit primele declarații și considera ca totul ar fi fost un accident de munca al barbatului. Deși soțul ei este suspectul principal in dosar, acesta nu ar fi prezentat nicio urma cu privire la o crima, hainele lui…

- Avem primul strat de asfalt pe drumul județean care leaga comuna Petrova de Barsana. Se știe deja ca nu va fi toata porțiunea asfaltata, dar asfalt va avea pana și ultimul locuitor de pe acest traseu. Oamenii sunt extrem de mulțumiți de decizia Consiliului Județean Maramureș și spun ca nu sperau prea…

- O tanara susține ca parintele sau și-a dat ultima suflare in timp ce se afla la munca. Moartea lui ar fi avut loc in condiții suspecte. Femeia susține ca nu a primit absolut nicio explicație de la nimeni și nu știe ce s-a intamplat cu barbatul in ziua respectiva.

- Ana se afla cu doi dintre cei patru copii in tren, atunci cand a vrut sa iși ajute fiul in varsta de 5 ani sa coboare. Deși a trecut mai mult timp de cand a fost la un pas de tragedie, femeia susține ca autoritațile nu au facut nimic, astfel ca au trecut trei ani, dar fara vreo explicație.

- Florea susține ca una dintre surorile ei face tot posibilul sa puna mana pe averea familiei și pe banii din urma unei despagubiri. Femeia spune ca nu are pretenții la casa și teren, ci iși dorește sa iși primeasca partea, dupa moartea fratelui ei.

- Exista momente in viața cand ne confruntam cu mirosuri neplacute in locuința noastra de care putem scapa cu greu. Acestea pot proveni din diverse locuri, de la coșul de gunoi pana la un dulap in care și-a facut apariția mucegaiul. Din fericire, exista un truc prin care putem scapa de mirosurile neplacute.…

- Nu a semnat contractul decat in momentul in care a primit garanții ca o sa poata intra in Arabia Saudita cu cainele familiei, iar dupa primul meci a realizat cat de mare ar fi fost paguba pentru el. Fabinho a avut o surpriza dupa debutul la Al-Ittihad: un jurnalist l-a oprit la „zona mixta” și […] The…