- La 44 de ani, Cabral e un barbat implinit atat pe plan profesional, cat și personal. Este prezentator la Pro TV, iar dincolo de camerele de filmat și-a format o familie alaturi de Andreea Ibacka. Nu soția a fost in centrul celor mai recente dezvaluiri facute de el, ci mama sa. I-a mulțumit pentru tot.…

- Sora lui Petrica Mațu Stoian face declarații la Acces Direct, dupa scandalul cu impresarul Doru Gușman. Maria Tarchila susține ca toate obiectele artistului au ramas la Craiova și nu a intrat momentan in posesia lor.

- Interpreta Ștefania Rareș e in continuare in stare de șoc dupa de Petrica Mațu Stoian a murit. Cantareața a povestit la Acces Direct ca decesul sau e o mare pierdere și ca poate a prevestit ceea ce urma sa se intample.

- Moartea lui Petrica Mațu Stoian a adus multe semne de intrebare, dar și multe detaii neștiute despre viața și problemele de sanatate de care suferea artistul. Dupa ce s-a speculat in spațiul public faptul ca interpretul ar fi suferit de cancer, impresarul lui a confirmat informația la Acces Direct.…

- Imagini in exclusivitate cu Petrica Mațu Stoian și casa pe care a amenajat-o cu drag au fost prezentate la Acces Direct, in aceasta seara. Regretatul interpret a prezentat fiecare colț al casei cu zambetul pe buze, cu puțin timp inainte sa maora. Iata cum arata caminul in care se țineau petreceri de…

- Laura Lavric, invitata la ”Acces Direct” in cazul morții lui Petrica Mațu Stoian, dupa ce și-a adus aminte cu bucurie de momentele petrecute cu regretatul artist, a ținut sa ii transmita acestuia un ultim mesaj public. De asemenea, cu lacrimi in ochi, cantareața a recunoscut ca, din pacate, miercuri…

- Aflat in platoul emisiunii ”Acces Direct”, Constantin Enceanu, cu lacrimi in ochi, a oferit publicului larg și celor care l-au apreciat pe Petrica Mațu Stoian ultimele detalii despre inmormantarea acestuia. Trupul neinsuflețit al regretatului interpret de muzica populara va fi depus la Teatrul „Marin…

- Vestea tragica despre moartea lui Petrica Mațu Stoian a șocat pe toata lumea. Astazi din pacate trupul sau neinsuflețit va fi ridicat de la morga spitalului unde a decedat, iar miercuri va fi inmormantat in Craiova.