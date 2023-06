Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Vasile Constantin spune ca a vorbit cu o zi inainte ca fiica sa sa fie ucisa. Barbatul susține ca avea o relație apropiata cu Anamaria și mereu il suna sa il intrebe cum se simte. In acea perioada, fetița era entuziasmata ca mama sa urma sa ii cumpere un nou telefon.

- Cu toate ca Marcel Șerbuc este considerat principalul suspect, și Simona este acuzata ca ar fi luat parte la crima sau, cel puțin ca ar știut de ceea ce i-a facut iubitul sau fetiței de 12 ani. Intr-o discuție purtata cu colegii, Simona le spune ca a vorbit cu ea, cand, de fapt, nu s-a interesat de…

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce a fost eliberata pe motiv ca polițiștii spanioli nu au suficiente probe pentru a ramane in arest, Simona a facut primele declarații despre fiica sa, spunand ca nu mai ține legatura cu Marcel, principalul suspect.

- Un cuplu din Roma traverseaza o perioada de groaza. Inca nu-și pot reveni din stare de șoc, dupa ce și-au pierdut copilul de un anișor. Tatal micuței trebuia sa o lase la creșa, insa a uitat și a ieșit din mașina spre munca, lasand copila in mașina.

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.

- Bianca susține ca nu mai știe nimic de fiica sa de cand tatal copilei a intervenit intre cele doua. Dupa ce au divorțat, femeia a plecat in Spania, pentru a-și putea intreține fiica in varsta de 8 ani. Doar ca, potrivit spuselor ei, fostul soț a pacalit-o astfel incat micuța sa ramana in grija lui și…