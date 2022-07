Stiri pe aceeasi tema

- Mihai, tatal baiețelului batut s-a ales cu dosar penal pe motiv ca l-a amenințat pe cel care i-a agresat copilul. Dumitru Coarna a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție deoarece tatal minorului a fost agresiv cu presupusul colonel.

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta cu privire la cazul unui iaz de pe o pasune din comuna Mihai Eminescu care era alimentat cu apa din reteaua publica, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, in acest caz a fost intocmit…

- Un copil in varsta de numai 14 ani a dorit sa munceasca și sa stranga suma necesara pentru a-și achiziționa un telefon mobil. A ajuns la ”patronul” respectiv printr-o alta cunoștința și urma sa primeasca 400 de lei pe saptamana, conform ințelegerii. In schimb, ar fi fost batut pana la sange.

- Tot mai multe detalii indica faptul ca Gabriel nu a murit inecat, ci ca ar fi vorba despre o crima ingrozitoare. El a fost gasit pe malul raului Teleorman, insa apar semne ca nu și-a luat viața, ci a fost omorat.

- La cateva zile de la bataia sangeroasa din clubul din Flamanzi, instanța de judecata a decis reținerea a doi dintre agresori pentru 30 de zile. Fața de ceilalți doi a fost dispusa masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.Scandalul a pornit dupa ce agentul de paza nu a permis intrarea…

- Un agent de paza, in varsta de 45 de ani, care asigura ordinea intr-un club (situat la etajul unui imobil) din Flamanzi, județul Botoșani, a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost atacat cu bate si topoare si lovit de mai multe ori peste cap si corp in timp ce se afla in timpul serviciului.…

- Un elev in varsta de 15 ani a fost batut cu bestialitate de omul de serviciu al școlii unde invața. Tanarul era intr-o relație cu fiica acestuia, lucru care l-a enervat la culme pe agresor, astfel ca l-a urmarit și l-a batut cu pumnii și picioarele. Elevul a ajuns de urgența la spital. Iata cum s-a…