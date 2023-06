Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce mama a fost reținuta, un coleg de-al mamei face dezvaluiri șocante. Barbatul a lucrat cu ea in Spania și spune ca nu parea sa se intereseze prea mult de soarta micuței.

- Unchiul fetei disparute spune ca cel responsabil de crima ar fi actualul concubin al surorii lui, care intre timp a fost prinsa in Spania. Totuși, acesta nu era un om care sa dea de banuit, spune barbatul și nimeni nu se aștepta ca fetița sa fie ucisa.

- Andrei a reușit sa iși surprinda iubita, asta pentru ca a organizat o cerere in casatorie așa cum și-a dorit Simona. Concurentul a marturisit ca a avut mari emoții și ca iși pregatise dinainte declarația de dragoste, dar a uitat atunci cand i-a pus marea intrebare.

- Steliana, mama lui Iulian, spune ca fiul sau avea o iubita care se droga și ca femeia respectiva avea prieteni influenți, care ar fi putut sa il ucida pe acesta. La fel susține și sora barbatului, care spune ca relația celor doi era marcata de certuri și probleme.

- Fiul unui faimos afacerist este in „razboi” cu mama lui vitrega, totul pentru averea lasata in spate de tatal lui. Parintele lui s-a stins din viața in urma cu X ani, iar moștenirea ar fi ajuns pe mana femeii, deși nu asta ar fi fost dorința lui. Ce a marturisit tanarul, in exclusivitate pentru Acces…

- Alexandra a aflat ca ambii parinți au abandonat-o pe cand era doar un bebeluș. Matușa femeii a intrat in direct și i-a spus tinerei ca nu știe daca mama sa mai traiește. In schimb, tatal sau a murit in urma cu doi ani, pe cand se afla in Spania.

- Tatal fetiței raspunde acuzațiilor facute de mama și susține ca el o lasa pe cea mica sa se vada cu cea care i-a dat viața, insa copilul refuza pe motiv ca femeia ar fi violenta. Barbatul susține ca Ionela ii trimite fetiței pensie alimentara 100 de lei o data la doua luni.