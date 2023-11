Stiri pe aceeasi tema

- Ce a facut Laurențiu Ghița inainte sa fuga din Romania! Au aparut, in exclusivitate pentru Acces Direct, noi imagini cu unul dintre presupușii criminali in cazul lui Adrian Kreiner. Cum a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Apar noi detalii din dosarul lui Adrian Kreiner! Costinel Cosmin Zuleam, Cristian Minae si Laurentiu Ghita sunt cei atacatori care au intrat in vila milionarului. Omul de afaceri a murit la scurt timp dupa ce a fost strans de gat de unul dintre ei. Iata cine l-a omorat pe Adrian Kreiner!

- Apar noi dezvaluiri din dosarul lui Adrian Kreiner, milionarul care a fost omorat de cei trei talhari chiar in vila lui. Fata lui Adrian Kreiner a facut declarații șocante despre noaptea crimei și a marturisit pas cu pas ce au facut atacatorii.

- Laurentiu Lacatusu a fost primul suspect reținut și eliberat dupa 12 ore in cazul uciderii omului de afaceri sibian, Adrian Kreiner. Barbatul a vorbit in fața jurnaliștilor despre momentul in care polițiștii doljeni au tabarat pe el.

- Rasturnare de situație in cazul milionarului Adrian Kreiner, ucis in Sibiu. Suspectul prins de polițiști și acuzat ca l-ar fi ucis pe omul de afaceri nu a fost, de fapt, implicat direct in asasinat. Dupa ore intregi de audieri, ofițerii au decis sa-l elibereze.

- Ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner continua cu informații șocante! Primul jurnalist care a ajuns la locul crimei face dezvaluiri despre ce a vazut in primele ore in care s-a aflat ca omul de afaceri a fost ucis. Jurnalistul a facut lumina in cazul unor presupuneri aparute ulterior.

- Un barbat a fost ridicat, miercuri, din comuna Dumbravita, judetul Timis, si dus la audieri la Sibiu, in dosarul in care este cercetata moartea omului de afaceri Adrian Kreiner , potrivit unor surse din randul anchetatorilor. Procurorii din Sibiu au deschis o ancheta dupa ce trei barbati mascati au…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a dezvaluit cine va fi al cincilea membru al familiei. Soția sa Tatiana va aduce pe lume un baiat. Anunțul a fost facut de edil in cadrul emisiunii Neredactat cu Rodica Cioranica.