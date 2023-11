Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a facut primele declarații dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier! Patronul FCSB și-a lovit mașina de lux, iar acum a spus cum s-a produs accidentul și in ce stare se afla in aceste momente. Gigi Becali a condus o mașina care valoreaza o avere.

- De la o zi la alta apar tot mai multe detalii in cazul ciobanașului gasit mort in bucataria de vara a patronului. Fratele barbatului care ar fi murit in condiții suspecte a facut noi dezvaluiri in aceasta seara, la Acces Direct.

- Marin, fratele ciobanului. are ar fi fost omorat de patronul de la stana, scoate mesajele șocante! Barbatul aduce dovezi care arata ca Florin nu ar fi avut scapare din ghearele patronului. Il batea non-stop, in timp ce patronul contraataca. Ancheta explodeaza. Iata ce detalii halucinanate au aparut in acest…

- In anul 2018, imediat dupa ce Florin a decedat, patronul acestuia facea declarații importante. Barbatul susținea pe atunci faptul ca nu este implicat in moartea lui. Iata marturisirile acestuia!

- Informații șocante ies la iveala in cazul tragediei din padure. Echipa Acces Direct a mers pana la locul morții suspecte, iar ce au descoperit acolo va va lasa fara cuvinte. Un alt martor a facut declarații in premiera, și toate dezvaluirile facute de barbat rastoarna tot ce se știa despre decesul lui…

- Apar noi dezvaluiri in cazul lui Coco, fostul manechin al lui Catalin Botezatu, care a fost gasit fara suflare in urma cu cinci ani. Cele doua surori, Maria și Elena au facut declarații in exclusivitate pentru Acces Direct despre faptul ca nu au putut lua legatura cu iubita fratelui lor. Iata care este…

- Rim continua sa faca dezvaluiri șocante despre cum proceda fostul ei soț in cazul cuplurilor care se luptau cu infertilitatea. Femeia susține ca medicul nu avea voie sa faca aceste proceduri și pentru ca nu putea apela la o banca cu lichid seminal, obișnuia sa ceara ajutorul familiei.

- Duminica dimineața, mascații de la Trupele Speciale au descins la Baza de Agrement Maya. Patronul a fost reținut, fiind cercetat pentru ca a amenințat cu arma o angajata. Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale Bacau, impreuna cu cei din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…