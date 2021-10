Stiri pe aceeasi tema

- Mama fetiței care ar fi fost ingropata in curtea presupusului criminal din Targu Neamț ar trai, spre surprinderea tuturor. Pe numele ei Magdalena, femeia ar fi fost vazuta de mai mulți locuitori din Iași, spre surprinderea tuturor. O localnica a povestit ca, la un moment dat, cand se afla in autobuz,…

- Magdalena Ursu, fata care in urma cu 15 ani a plecat de acasa alaturi de soț și de fiica acestuia, ar trai. O telespectatoare Acces Direct a transmis informația și a precizat ca aceasta lucreaza ca vanzatoare in Iași.

- Liderul Partidului Socialiștilor din Moldova, Igor Dodon, aflat intr-o vizita la Moscova, anunța ca a avut o intrevedere cu șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitrii Kozak. Politicianul spune ca cei doi au discutat „o gama larga de probleme legate de dezvoltarea și consolidarea…

- S-a iubit cu Andreea Antonescu, apoi toata lumea a fost surprinsa sa vada ca Ștefan Manolache formeaza un cuplu cu Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu. S-au desparțit de comun acord, iar acum barbatul face primele declarații despre relația cu fata prezentatoarei de la Prima TV. Ștefan Manolache…

- Procurorul general Alexandr Stoianoglo s-a intalnit cu omologul sau rus, in cadrul reuniunii Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali din țarile CSI, care are loc in aceste zile in Kazahstan.

- Misterul celor petrecute in casa Andreei, in momentul in care gemenii sau au cazut de la etajul 10, se adancește pe zi ce trece. Alina a declarat zilele trecute ca un barbat s-ar fi aflat cu ea și Andreea in casa in seara in care copiii au murit, iar cand a venit Poliția, acesta s-a ascuns sub un pas.…

- Femeia in varsta de 40 de ani, din Racovițeni, data disparuta ieri de catre polițiști a fost gasita in județul Iași. Tot in județul Iași a fost vazuta și mașina acesteia. Reamintim ca femeia plecase de acasa in data de 14 august și de atunci nu s-a mai intors. De la data plecarii acesteia de … Articolul…

- Ce pot avea in comun o avocata, un student și o cantareața profesionista? Raspunsul ar putea fi abilitatea lor de a lucra cu oamenii, dar conform cercetarilor noastre, ii poți intalni pe toți atunci cand comanzi un Uber. Cei trei au povești care-ți vor pune un zambet pe fața și, cine știe, poate chiar…