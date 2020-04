Stiri pe aceeasi tema

- Deces 247 Barbat, 59 ani din judetul Teleorman. Debut pe 03.04.2020. Prezentat pe 07.04.2020 la Spitalul Municipal Videle - CPU cu insuficienta respiratorie si stare de agitatie. Din cauza agravarii starii pacientului, a fost transferat in aceeasi zi la Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria unde…

- Deces 119 Femeie, 69 ani, jud. Hunedoara Internata in SMU Hunedoara- Secția Pneumoftiziologie in 29.03.2020 confirmata pe data de 2.04.2020 Data decesului: 03.04.2020. Conditii medicale pre-existente Diabet zaharat,...

- Primarul de la Gura Humorulu, judetul Suceava, Marius Ursaciuc, a anuntat ca a luat decizia de a izola orasul, in contextul pandemiei de coronavirus. Incepand de miercuri, 1 aprilie, la toate intrarile in localitate, inclusiv pe drumurile secundare, sunt filtre ale Politiei. In oras intra doar cei…

- Ziarul Unirea Masuri excepționale și pentru competitorii de la powerlifting din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus! ”Contextul presupune disciplina și tarie de caracter”, transmit reprezentanții FRP Pandemia de coronavirus a dus intregul sport de pe mapamond intr-un punct critic, evenimentele…

- Au trecut șase zile de cand Romania a intrat in stare de urgenta, instituita din cauza noului coronavirus. Asta inseamna masuri excepționale, care n-au mai fost luate pana acum. Romanii se obișnuiesc insa greu cu aceasta schimbare majora in viața lor.

- Ca urmare a evoluției pandemiei de coronavirus din ultimele zile, un hypermarket a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine. Iata mai jos ce decizii s-au luat: • Compania a inceput instalarea geamurilor de protecție din plexiglas la casele de marcat in…

- Islanda - Romania, barajul pentru Euro 2020, ar trebui sa se dispute pe 26 martie, la Reykjavik. FIFA recomanda amanarea partidei, dar decizia finala va fi luata marți, intr-o ședința a forului european. Pe fondul pandemiei de coronavirus, FIFA a decis astazi sa modifice o regula importanta. Echipele…

- Unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania, Catalin Stanciulescu (backpackyourlife) a vizitat zilele trecute Salina Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!