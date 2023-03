Stiri pe aceeasi tema

- A fost descoperit primul caz de copil furat și vandut din Romania. Madalina, o tanara de 29 de ani, a ajuns sa nu aiba identitate pentru ca parinții ei i-au vandut actele cand era mica.

- In urma cu puțin timp, in Oltenia, Gorj s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, la o adancime de 15 km.Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.Informații despre masurile și modul de comportare…

- OpenAI a extins disponibilitatea planului ChatGPT Plus, care poate fi acum contractat si in Romania. ChatGPT Plus este disponibil in Romania, conform unei notificari afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei. Planul promite o serie de facilitati suplimentare…

- O trusa de urgența in caz de urgența poate fi achiziționata cu pana la 600 de lei, conform site-ului Kit Cutremur. Aceasta trusa cuprinde o geanta ce poate fi ușor transportata, o mini trusa medicala, o cutie metalica rezistenta la șocuri, un card multifuncțional cu funcții de briceag din oțel, un fluier…

- Un incendiu violent a intristat o intreaga țara, dupa ce trei copii au murit. Mama micuților a fost audiata, insa polițiștii au sesizat ca aceasta a dat declarații in care au considerat ca s-a contrazis. Au aparut noi informații despre tragedia care a șocat Romania in aceasta dimineața.

- Romania a inceput anul 2023 cu o situație epidemiologica care continua sa se agraveze pe zi ce trece, dupa ce gripa a pus stapanire pe sanatatea oamenilor. Dupa doua cazuri de deces in cazul persoanelor adulte, se pare ca virusul gripal face victime și in cazul copiilor, dupa ce un baiețel de trei ani…

- Autoritațile din Sinaia au anunțat noile tarife pentru schi in iarna 2022-2023, iar comentariile romanilor sunt savuroase. Sinaia are acum cel mai scump skipass din Romania. Un skipass valabil o zi, pentru un adult, in weekend, costa 230 de lei, iar in timpul saptamanii, de luni pana vineri, costa 210…