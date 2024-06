Stiri pe aceeasi tema

- Un actionar al Tesla a intentat joi un proces in care il acuza pe CEO-ul Elon Musk de tranzactii privilegiate, cand a vandut actiuni al producatorului de masini electrice de peste 7,5 miliarde de dolari, la sfarsitul anului 2022, declarand ca antreprenorul miliardar a vandut actiunile inainte ca cifrele…

- Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro, iși vor toții copiii inapoi. Familia a dat in judecata Protecția Copilului pentru a-i recupera, scrie „Gandul”.

- Dupa o pauza de patru ani de administrație publica, Virgil Baciu va candida din nou pentru funcția de primar al comunei, funcție pe care a onorat-o in perioada 2012-2020. Fata sa, Anca Baciu, actuala primarița, va face un pas in spate. Motivul e unul personal, l-a facut public chiar ea, sambata, la…

- Nicolae a ajuns in stare grava la spital acum patru luni, dupa ce a fost lovit din plin de un șofer pe trecerea de pietoni. Barbatul este in stare grava, iar medicii nu ii dau șanse ca iși va reveni. Este internat la Spitalul „Sf. Pantelimon”, acolo unde mai multe anchete sunt in desfașurare, in cazul…

- Artistul Ini nu mai știe nimic de familia sa. Soția lui a decis sa plece in Anglia și nu a mai vrut sa se intoarca in țara, apoi l-au urmat și cei doi copii. Barbatul in varsta de 70 de ani iși dorește sa-i revada dupa atația ani.