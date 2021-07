Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka se bucura de unele din cele mai frumoase clipe din viața sa. Cunoscuta actrița este insarcinata pentru a doua oara, iar in timpul acesta o are alaturi și pe micuța Namiko ce descopera ușor lumea. Cum arata burtica blondinei acum și cat de mult s-a schimbat? Vedeta a venit cu o recomandare…

- Parlamentul a adoptat joi, legea pivind alaptatul in public care stabilește ca interzicerea sau impiedicarea alaptarii unui copil in spațiul public devine contravenție. Legea pivind alaptatul in public care stabilește sancționarea persoanelor fizice și juridice care interzic sau impiedica alaptarea…

- Adrian Iacob și Mihail Marcoci, fostul rector și fostul prorector la Academia de Poliție, au fost condamnați, luni, de Curtea de Apel București la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare și cate 120 de zile de munca in folosul comunitații in dosarul șantajarii jurnalistei Emiliei Sercan. Sentința nu…

- Traficul in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse a fost oprit sambata pentru cateva ore ca urmare a unei defectiuni la alimentarea cu energie electrica, iar timpii de asteptare la intrarea in Romania au ajuns la 120 de minute pentru camioane si la 50 de minute pentru autoturisme. …

- O situație inedita și amuzanta s-a petrecut in Cracovia, unde inspectorii pentru protecția animalelor au fost chemați de un localnic care sustinea ca a observat un animal straniu intr-un copac. Intr-un final, s-a constatat ca in pom se afla doar un croissant. Societatea pentru Protectia Animalelor (SPA)…

- Un turist caruia i s-a facut rau, in timp ce era pe munte, in zona Șaua Tampei, a fost recuperat de salvamontiștii brașoveni. Salvamontiștii brașoveni au intervenit, luni seara, in zona Șaua Tampei, pentru a cobori o persoana careia i s-a facut rau. Salvatorii montani i-au acordat ingrijirile necesare,…