- Carmen de la Salciua este intr-o noua relație? Aceasta este intrebarea care a stat pe buzele a mii de telespectatori Acces Direct de Weekend, dupa gestul controversat al artistei. Iata prin ce detaliu a reușit cantareața sa-și puna toți fanii pe jar! Tu ce parere ai? Iubește sau nu vedeta din nou?

- Carmen de la Salciua face ce face și iar reușește sa-și ia toți fanii prin surprindere. Intr-un interviu acordat pentru Acces Direct de Weekend, celebra artista a avut o replica de-a dreptul uluitoare atunci cand a aflat ca Jador vrea sa aiba copii cu ea. Iata ce a raspuns a dat vedeta!

- Carmen de la Salciua și-a deschis sufletul in fața fanilor la Acces Direct și a facut cateva dezvaluiri neștiute despre perioada in care forma un cuplu cu fostul ei soț. Iata ce a declarat bruneta despre infidelitațile barbatului și ce a condus la desparțirea lor.

- Angelia Jolie marturisește prin ce trece la mult timp dupa desparțirea de Brad Pitt. Actrița dezvaluie tranformarile prin care trece dupa ce relația cu cel pe care l-a crezut iubirea vieții sale s-a faramat.

- Carmen de la Salciua a intrat din nou in atenția internauților tot datorita firii sale dezinvolte. Frumoasa cantareața și-a deschis astfel sufletul in fața admiratorilor și le-a vorbit despre un subiect extrem de controversat: operațiile estetice. Iata ce le-a dezvaluit artista in legatura cu intervențiile…

- Dupa desparțirea de cantarețul de muzica populara, Carmen de la Salciua a incercat sa-și refaca viața in brațele unui tanar cu care se vedea fericita pana la adanci batraneți. Din pacate, povestea lor s-a terminat rapid, dar iata in ce relații au ramas cei doi!

- Vestea ca celebrul Culița Sterp urmeaza sa fie tata a șocat pe toata lumea, mai cu seama ca artistul a ales sa fie foarte discret in ceea ce privește panul sentimental dupa ultimul eșec amoros. Chiar fosta soție l-a dat de gol și a adus amanunte despre femeia cu care se iubește la moment acesta. […]…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste, da carțile pe fața! Este manelista o iubita geloasa? Vedeta li s-a destainuit fanilor! Cum a reușit focoasa bruneta sa treaca peste suferințele din dragoste?