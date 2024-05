Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al Raisei, fetița in varsta de doi ani din Dolj, a fost gasit chiar de tatal criminalului. In exclusivitate pentru Acces Direct de la Antena Stars, parintele baiatului in varsta de 15 ani a facut marturisiri cutremuratoare. Iata ce a declarat barbatul!

- Tatal verișorului Raisei, fetița in varsta de doi ani, care a fost gasita fara suflare in județul Dolj, a facut o marturisire șocanta. Iata ce declarații a facut barbatul despre tot ce s-a intamplat!

- Raisa, fetița de doi ani gasita fara suflare intr-o rapa, in Dolj, a fost ucisa de verișorul ei in varsta de 15 ani, au stabilit procurorii. Potrivit anchetatorilor, copila a fost injunghiata si stransa de gat, sangele ei fiind gasit pe hainele baiatului. Adolescentul a fost retinut.

- Cazul morții Raisei, copila de doi ani și jumatate din Dolj, pare ca se complica. Verișorul ei, principalul suspect, a fost audiat, dar nu a fost reținut. Un specialist spune ca astfel de copii pot cauza mari probleme, mai ales daca sunt lasați nesupravegheați sau daca nu li se acorda suficienta atenție.

- Parintii Raisei, fetita de doi ani din Dolj gasita moarta la 24 de ore dupa ce a disparut de acasa, au declarat miercuri, 29 mai, la Antena 3, ca nepotul lor nu a acționat singur.„Am auzit de nepotul nostru, de 15 ani. Singur nu poate sa fie implicat. Complice mai are pe langa el cineva mai in varsta.…

- Antena 3 CNN a obținut rezultatele preliminare ale autopsiei pentru a stabili cauza morții Raisei, fetița de doi ani gasita moarta pe un camp in Dolj, dupa ce a disparut din fața casei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Astazi au fost dezvaluite rezultatele autopsiei in cazul Raisei, fetița de doi ani din Dolj, gasita fara suflare saptamana trecuta. La ce concluzii au ajuns medicii in cazul care a șocat Romania.

- Ies la iveala informații care confirma faptul ca micuța Raisa a fost ucisa cu cruzime.Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3 CNN, copila ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare.