- Carmen și-a ajutat soțul sa scape de cadavrul italianului pe care Valentin l-a prins in dormitorul tinerei de 23 de ani. Mama presupusului ucigaș spune cu ce se ocupa, de fapt, tanara și din ce familie provine. Carmen fusese crescuta de bunicii paterni.

- Soacra Iuliei rupe tacerea! Femeia a marturisit ca nu avea o relație tocmai buna cu Iulia, insa in ultima perioada s-au apropiat mai mult, deoarece Iulia era foarte abatuta și nu avea cui sa ii spuna tot ce are pe suflet. S-ar fi prezentat in fața casei soacrei sale și i-ar fi cerut iertare pentru tot…

- Gheorghe e disperat și nu ști ce sa mai faca, asta dupa ce iubita lui a plecat de acasa, dar nu singura, ci a luat și copiii cu ea. Tanara mama a lasat unul dintre copiii insa intr-un centru de plasament, iar acum barbatul incearca cu disperare sa-l aduca pe cel mic acasa, dar nu i se permite.

- Situația parinților din Bihor a luat o alta intorsatura. Bunica acuzata ca și-a dat proprii nepoți pe mana autoritaților a venit cu declarații tranșante la Acces Direct. Ce a povestit femeia despre comportamentul parinților ramași fara cei patru copii.

- Un cunoscut medic din Ramnicu Sarat este acuzat de viol. O tanara pe nume Simona a povestit, ingenuncheata de durere, ca a consumat trei sferturi dintr-o cafea pe care barbatul i-a oferit-o in cabinetul sau și de atunci nu a mai știut ce este cu ea. Iata ce marturisiri cutremuratoare a facut femeia!

- Apar noi detalii in cazul Morții Marinei. Apelul telefonic la 112 dintre Alex, presupusul criminal al tinerei și operatorul. Acesta ar fi marturisit ca tanara in varsta de 35 de ani nu se simte bine și o ințeapa inima. Iata convorbirea telefonica!