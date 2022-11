Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o mama susține ca fiica ei, in varsta de 6 ani, ar fi fost agresata de un barbat. Pradatorul ar fi chiar o ruda indeparata a tatalui micuței. Cum și-a dat seama femeia ca nu era ceva in regula. Cel acuzat este in libertate dupa cele intamplate.

- O mama din Iași a transmis un apel disperat pentru parinți! Femeia susține ca fiica ei a fost atacata și agresata de un individ periculos pe strada, in centrul orașului. Zeci de copii ar fi fost victimele agresorului. Barbatul a fost identificat și dus la poliție, insa in aceste momente se afla in libertate.

- Dupa 17 ore de munca continua a pompierilor buzoieni, incendiul care a afectat mai multe locuințe din satul Muscelușa, comuna Siriu, a fost lichidat in aceasta dimineața, in jurul orei 8, fara alte probleme pe parcursul interveniției. „La finalul misiunii, in urma cercetarilor efectuate la fața locului…

- Petronela este o femeie de 42 de ani din Iași, care iși cauza soțul ca a parsit-o in timp ce ea era insarcinata cu cel de-al treilea copil. Ieșeanaca susține ca tatal copiilor ei s-a dus la amanta și a mințit-o mult timp ca muncește in strainatate pentru familie.

- Consilierul de la o primarie din Botoșani este acuzat de crima de parinții unui barbat pe nume Catalin. Oamenii susțin ca fiul lor, un barbat de 42 de ani, nu a murit in urma unui accident, ci in urma unei maini crminale. Patru copii au ramas fara tata.

- Vicențiu și soția lui au impreuna șase copii, iar cei doi risca sa ramana fara locuința primita o moștenire de la mama barbatului. Dupa trei ani cel care i-a dat cheile apartamentului il obliga pe acesta sa paraseasca apartamentul. Barbatul susține ca tatal sau i-a spus adevarul și ca mama lui cu care…

- Au fost inundate zeci de strazi, garaje și subsoluri din Cluj-Napoca și Florești dupa furtuna violenta de marți seara. Pompierii au fost chemați in mai multe zone din municipiu dar și din Florești pentru a-i ajuta pe locatari sa-și scoata apa din garaje și beciuri. „Forțele noastre acționeaza…

- Mai multe strazi, garaje și subsoluri au fost inundate marți seara dupa o ploaie torențiala. Pompierii au fost chemați in ajutor atat in Cluj-Napoca, cat și in Florești unde lucrurile au scapat de sub control.