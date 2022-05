Stiri pe aceeasi tema

- Maria ar fi nascut un copil perfect sanatos. Dupa ce a nascut, a mers sa il vada. Și acum rememoreaza cu drag acel moment, spunand ca era foarte mandra pentru ca urma sa il stranga in brațe pentru prima oara. Ulterior, dupa doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit. Cu toate acestea,…

- Dupa ce a fost acuzata ca iși maltrateaza și infometeaza animalele, artista Patrița Goicea a fost aparata de omul care o ajuta in gospodarie, dar și de o vecina. Oamenii susțin ca acuzațiile celor doi sateni sunt nefondate, pentru ca interpreta este mare iubitoare de animale și are grija de ele.

- O mama e disperata pentru ca fiica ei de 16 ani ar fi ajuns in mana unui baiat periculos. Silvia a chemat salvarea atunci cand nu a mai știut ce sa faca cu propriul copil, care de trei luni e complet schimbat. Femeia nu iși mai gasește liniștea dupa ce baiatul a ademenit-o pe Facebook.

- Violeta și-a cunoscut partenerul de viața pe Internet. La inceput, viața lor amoroasa a fost roz, insa pe parcurs au inceput problemele, mai ales dupa ce soacra ei ar fi inceput sa intervina in relația lor. Acum, femeia il acuza pe soțul ei american ca i-ar fi rapit fiica. Violeta a povestit totul in…

- Prietenul lui Vlad Carp, scafandrul marin decedat ieri in tragedia de la Constanța, e șocat de cele intamplate. Barbatul de 39 de ani se afla in elicopter in momentul prabușirii acestuia. Acasa il aștepta o soție, dar și un copil care de acum va crește fara tata.

- Blocati in Vama Porubne-Siret de peste 10 ore, 17 cetateni romani fac apel la autoritati pentru a putea intra in tara. „Am fugit din zona Harkov, de 10 ore stam, rabdam de foame, de frig! Am auzit sirenele in Cernauti. Va rugam sa ne ajutati sa ajungem acasa la familie si copii!”,spun ei, Seful DSU…

- O tragedie teribila a lovit familia unui pompier din Buzau care, duminica seara, și-a resuscitat propria fiica pe marginea unui drum din județ. Romeo Baciu era de serviciu și a fost solicitat la un accident, unde a descoperit ca victima care se afla in starea cea mai grava era chiar fata, lui, Ștefania.…

- Monica Davidescu a anunțat in emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV ca ea, soțul Aurelian Temișan și fiica lor sunt infectați cu COVID-19. Ultimele zile le-au petrecut in izolare, au urmat un tratament medicamentos, iar acum se simt bine. Zilele trecute, Monica Davidescu trebuia sa fie prezenta in…