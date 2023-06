Stiri pe aceeasi tema

- Bunica Mia se teme ca ar putea ramane fara nepotul ei pe care l-a crescut de cand era doar un bebeluș. Femeia susține ca niciunul dintre parinți nu s-a ocupat de el, iar micuțul este atașat de ea și soțul sau. Tatal copilului nici nu a vrut sa fie trecut in certificatul de naștere.

- Un tata susține ca baiatul lui ar fi fost lovit de fosta partenera. Ionuț, așa cum s-a prezentat la Acces Direct, spune ca femeia ar fi incercat sa se razbune pe copii, dupa ce a decis sa se desparta de ea, de aici și furia mamei celor trei copii.

- Dora iși cauta de 40 de ani fiul despre care nu mai știe nimic de cand era un bebeluș. O telespectatoare a auzit povestea impresionanta a femeii și spune ca fiul acesteia a fost dat la o casa de copii, dupa ce Dora l-ar fi abandonat intr-o scara de bloc.

- Moarte suspecta in cazul unei romance care era stabilita in Spania. Daniela avea doar 22 de ani, iar la varsta de 11 ani s-a mutat cu parinții in Spania. Tanara ar fi depus plangere la poliție și a marturisit ca tatal ei vitreg o abuza, astfel ca a primit ordin de protecție. Daniela a fost gasita fara…

- La varsta de 16 ani, Cristina a aflat ca mai are o sora vitrega, insa nu a reușit s-o gaseasca pana acum. Cristina nu știe multe lucruri despre sora ei, insa susține ca aceasta seamana destul de bine cu tatal ei care a decedat pe cand avea varsta de noua ani.

- Pepe (40 de ani), fundașul central al celor de la FC Porto, ex Real Madrid, susține ca a fost abuzat rasial de catre Santiago Colombatto (26 de ani), mijlocașul celor de la Famalicao, joi seara, in manșa retur a semifinalei Cupei Portugaliei. FC Porto s-a impus dupa prelungiri, scor 3-2, și s-a calificat…

- Un adolescent, in varsta de 15 ani, din județul Gorj, a trecut prin momente grele, dupa ce a fost batut cu cruuzime de o gașca de tineri. Baiatul a fost crescut numai de tata, pentru ca mama lui l-a parasit la doi ani. Parintele elevului vrea sa se faca dreptate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru…

- Georgica trece prin momente dureroase, dupa ce a fost parasit de soție pentru colegul sau de munca. Femeia ar fi neglijat familia și pe copiii pe care ii are cu el, pentru un alt barbat. Acesta a observat de o lunga perioada un comportament neobișnuit al soției sale.