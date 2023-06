Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, Andreea și Catalin au povestit la Acces Direct cum sunt terorizați de vecini, neințelegeri care au inceput in urma cu mai mulți ani. De atunci, discuțiile in contradictoriu au devenit tot mai dese, iar de curand, cei doi spun ca au fost loviți de vecini.

- O mama iși cauta disperata fiica, dupa ce i-a spus ca pleaca in oraș. De mai bine de doua saptamani, femeia nu mai știe nimic de Andreea, care ar fi plecat cu iubitul, un barbat de 35 de ani, pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare.

- In urma cu o zi, Andreea și Catalin au povestit la Acces Direct cum se tem sa mai iasa din casa de frica vecinilor agresivi. Dupa ce familia respectiva a fost acuzata, Georgiana, tanara care are locuința langa cei doi, a reacționat, spunand, ca de fapt, Andreea și Catalin sunt cei care tulbura liniștea…

- O mama iși cauta cu disperare fiul care s-a nascut in urma cu 36 de ani. Lenuța spune ca nu mai știe nimic de baiatul sau și ca legatura dintre cei doi s-a rupt pe cand el era doar un copil. Acum, femeia vrea sa repare greșeala și sa il gaseasca pe fiul sau.

- Elena susține ca nu mai știe nimic de sora ei cea mai mare. Marinela ar fi fost lasata in spital, la doua saptamani de la naștere, asta pentru ca mama sa avea doar 13 ani cand a adus-o pe lume. Pe cand era o copila, sora femeii ar fi fost adoptata, deși cea care a nascut-o și-ar fi dorit, mai apoi,…

- Dispariție misterioasa! Nicușor a disparut la varsta de 16 ani, iar de atunci familia nu mai știe nimic de el. 5 iunie 1987 este ziua care a marcat viața familiei lui Nicușor, iar mama plange neincetat deoarece nu a mai primit niciun semn de viața de la copilul ei. Acesta a plecat fara sa spuna unde,…

- Povestea de viața a Andreei este desprinsa dintr-un film de groaza, iar totul a inceput atunci cand soacra a intrat in relația ei și a facut tot posibilul sa o dea afara din casa și sa ramana cu fiica ei. Andreea susține ca soacra i-a provocat un avort și a vazut-o atunci cand i-a pus ceva in pahar.

- O femeie nu are liniște de cand fiica ei a plecat de acasa cu fetița ei de 11 luni și nu s-a mai intors. Elena nu știe ce sa mai faca pentru a da de urma celor doua și se teme ca fata ei, in varsta de 19 ani, ar fi obligata se se prostitueze. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.