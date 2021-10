Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mamaliga vrea sa lupte pana in panzele albele pentru a-și salva fosta soție din manile actualului sau partener. Barbatul susține ca tanara e sechestrata, batuta și ținuta departe de copilul sau.

- Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, au o relație de 16 ani și recent au implinit 12 ani de la nunta. Prezentatoarea de la Acces Direct a marturisit intr-un interviu care e secretul cuplului sau și cum reușesc sa se ințeleaga atat de bine.

- ”Lupta” pentru postul de asistenta TV la Acces Direct e din ce in ce mai mare, iar astazi Catalina Manole, fosta ispita de la Insula Iubirii, a ajuns in platoul emisiunii cu gandul de a ocupa acest post. Tanara are 30 de ani și e trainer și consilier pe relații de cuplu.

- Un barbat transplantat in urma cu un an, care nu crede in existenta COVID-19, a ajuns la Spitalul ‘Dr. C.I. Parhon’ din Iasi intr-o stare ‘grava’, cu simptome specifice ale infectiei, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, Ionut Nistor. Potrivit acestuia, barbatul in varsta…

- Nepotul acuzat de rapirea adolescentei de 16 ani a vorbit despre adevaratul motiv pentru care fata ar fi apelat la ajutorul lui. Din spusele tanarului, aceasta ar fi vrut sa fuga de langa tatal sau, barbatul fiind acuzat ca și-ar fi violat fiica și chiar ar fi lasat-o insarcinata.

- Apar noi detalii despre starea lui Benone Sinulescu. Marele artist se afla internat intr-un spital din Arad, unde este ingrijit de cei mai buni specialiști cardiologi. Chiar directorul medical al unitații sanitare a vorbit despre modul in care se simte in momentul de fața Nea Beni.

- Un tanar de 23 de ani a fost prins, la Blaj, sub o autoutilitara (o mașina de lapte), in timp ce incerca sa schimbe o roata. Cercetarea la fața locului este in desfașurare.Se efectueaza manevre de resuscitare de catre ISU Alba, a informat, sambata, in jurul orei 15.15, ISU Alba. Garda de Intervenție…

- Alina Pușcaș și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, au impreuna trei copii, un fiu și doua fiice, Alexandru (5 ani), Melissa (2 ani) și Iris (1 an). Copiii perechii au fost recent intr-o vacanța de o saptamana la munte. Deși ar fi trebuit sa se relaxeze știind ca cei mici petrec timp in natura…