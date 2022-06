Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia oara, in speranța ca iși va gasi jumatatea, Mihai a fost din nou țepuit. Barbatul a fost rugat de catre femeia de care s-a indragostit sa-i trimita o suma de bani, iar el nu a stat pe ganduri. Ulterior, totul s-a dovediat a fi o mare inșelaciune.

- – Interviu cu prof. dr. Mihai BOTEZ STANCARU, scriitor – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – In finalul unei lucrari de notorietate despre ,,Structura liricii moderne”, H. Friedrich concluziona: ,,Poeții sunt singuri cu limbajul. Dar tot el…

- Exista deja un registru relativ stabil de cuvinte preluate din rusa nu cu sensul lor literar, ci cu semnificatia argotica, adaptate la sistemul gramatical al limbii romane, printre care se evidentiaza: verbe: a abaldi – a fi surprins, socat, a se vrubi – a intelege, a-si da seama, a se vipendri (substantiv:…

- La 37 și 39 de ani, Andreea Balan, respectiv Antonescu, solistele ce au format duo-ul fenomen al anilor ’90 Andre vor fi din nou impreuna. Nu pe scena insa vor face echipa in noul sezon al ASIA Express. Candva fetițele teribile ale scenei, solistele ce cantau odinioara ”Lasa-ma papa la mare”, ”Libera…

- Laurențiu Reghecampf e in culmea fericirii. In aceasta dimineața iubita lui, Corina Caciuc, a nascut. Antrenorul a publicat un mesaj pe rețelele de socializare unde a dezvaluit și numele fiului sau, dar și cat de mult iși iubește baieții.

- Daniel Cașlariu, președintele asociației caritabile din Botoșani, raspunde acuzațiilor care i-au fost aduse la Acces Direct. Barbatul susține ca nimic din ceea ce Iulian Omenosu declara nu e adevarat și spune ca l-a ajutat pe Mihai.

- In cadrul activitaților de prevenire derulate, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat duminica seara un tanar de 16 ani, care se deplasa cu un autoturism

- Elevii și dascalii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au avut onoarea de a-l primi in mijlocul lor pe nepotul regelui Mihai I, principele Nicolae, distinsul oaspete aflandu-se pentru a doua oara in vizita la aceasta instituție de invațamant. Evenimentul se inscrie in cadrul unui turneu…