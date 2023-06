Stiri pe aceeasi tema

- Bobi a fost cu Roxana mai bine de un an, iar cei doi ar avea impreuna un copil, dupa cum susține barbatul. Dupa ce și-a spus povestea la Acces Direct și ca va lupta pentru a dovedi ca baiatul este al lui, Roxana a intrat in direct și a spus cum stau lucrurile, de fapt.

- Ciprian susține ca iubita lui s-a schimbat, dupa ce a adus pe lume o fetița. Barbatul a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca femeia nu a vrut sa-l recunoasca in certificatul de naștere al copilului și ca nu l-a mai vazut de un an pe cel mic, asta pentru ca este plecata in Olanda.

- Marin nu știe ce sa faca pentru a afla unde sunt fetele lui. Barbatul nu le-a mai vazut de mai bine de 30 de ani! Iubita lui le-ar fi vandut pe copile in Cipru. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Sebastian susține ca a fost jefuit de iubita mai tanara cu 29 de ani, iar aceasta ar fi plecat cu 13.000 de euro. Sebastian a depus plangere la poliție, insa nu s-au luat masuri. Fosta iubita a lui Sebastian raspunde acuzațiilor și susține ca este nevinovata, motiv pentru care barbatul nu poate demonstra…

- Sebastian este foc și para, asta dupa ce iubițica mai tanara a plecat cu banii și bijuteriile. Barbatul spune ca necazurile din viața lui nu s-au terminat și totul ar fi inceput atunci cand fosta iubita tinerica a intrat in viața lui. Sebastian era casatorit, insa a fugit in brațele amantei și susține…

- O femeie susține ca unul dintre cei doi copii, un baiat in varsta de 12 ani, a fost cat pe ce sa ramana repetent, dupa ce mama sa a spus ca nu va contribui la fondul clasei. Ba mai mult, femeia face acuzații grave, spunand ca profesorii ar fi pus la cale un plan pentru a se razbuna.

- Vasile susține ca nu și-a mai vazut fetița in varsta de un an de cand mama ei a plecat de acasa. Miluța și-a refacut viața, astfel ca femeia s-a mult cu un alt barbat pe nume Cornel. Iata ce spune mama copilului și care este motivul pentru care a decis sa-l paraseasca pe Vasile!

- Petronela, femeia care și-a parasit copiii și a plecat in Germania cu actualul iubit, a facut primele declarații și susține ca mama ei, dar și fostul partener nu au vrut sa-i dea copiii. Mama Petronelei susține ca fiica ei nu este fericita langa actualul iubit.