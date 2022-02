Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Michiu este o tanara care locuiește in comuna Șipote din județul Iași și este eleva in clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Vladeni, la o distanța de aproximativ 13 kilometri de casa ei.

- Patronul unei cafenele din Targu Jiu a fost impresionata de povestea adolescentei dintr-un sat din Iasi, care este nevoita sa mearga pe jos 26 de kilometri pe zi, pentru ca nu are bani sa achite naveta.

- Scoala, parintii si societatea par, in multe situatii, inadecvate pentru tinerele generatii de copii, elevi si studenti din ziua de astazi. Generatia Z, copiii nascuti intre 1997 si 2012, sunt urmasii milenialilor, care s-au nascut intre 1981 - 1996. Nativi digital, citesc mai putine carti decat parintii…

- Un incident de-a dreptul cutremurator a avut loc cu puțin timp in urma chiar intr-o școala din Mureș! O fetița de șase ani, inscrisa in clasa zero, a inghițit otrava de șobolani. Copila ar fi gasit substanța chiar in dulapul ei școlar, unde de obicei se aflau caietele, rechizitele, plastelina sau alte…

- Parinții unor elevi de la școala „Ion Agarbiceanu”, din Cluj-Napoca, au avut parte de surprize neplacute luni dimineața, cand și-au dus copiii la școala. Dupa spusele fostului concurent Master Chef, Liviu Balint, clasa in care se afla și copiii lui a ramas fara invațator sau sala de clasa la mijlocul…

- La școala generala din comuna Grajduri, aflata la puțin peste 20 de kilometri de Iași, parinții au facut deja prima runda de testari acasa. Profesorii au impachetat de joi dimineața, individual, cate doua teste pentru fiecare elev, iar in scurta vreme „rezultatele au inceput sa curga pe WhatsApp”, toate…

- Madalina Jije, Coordonator regional in cadrul proiectului de educatie digitala „Scoala din valiza", realizat de Fundatia World Vision Romania, a fost prezenta in studiol TV al Ziarului de Iasi unde a discutat, alaturi de redactorul Andrei Mihai, despre problemele intampinate de profesorii din mediul…

- Parinții elevilor de la liceul din Marginea cer cursuri dupa formatul clasic, cu prezența fizica. Copiii lor au de suferit din cauza incompetenței autoritaților - spun ei.„A ajuns cuțitul la os, nu mai acceptam”, „In anii trecuți nu erau WC-uri, nu era apa și incepeau școala copiii”, „Vrem la școala”,…