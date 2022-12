Stiri pe aceeasi tema

- O mama trece prin clipe grele din anul 1979, cand a fost anunțata ca fetița ei a murit, dupa ce a nascut acasa! Lucreția simte ca fiica ei este in viața, iar de 43 de ani nu iși poate lua gandul de la ea. Povestea femeii, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O alta mama iși cauta copilul dupa naștere. Marietei i s-a spus la spital ca a adus pe lume un singur bebeluș, in ciuda faptului ca din trei ecografii s-a ajuns la concluzia ca era insarcinata cu gemeni. Ce crede femeia ca s-a intamplat in urma cu 21 de ani. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru…

- Claudia și Vasile nu au liniște de 24 de ani, de cand femeia a nascut o fetița, insa medicii au anunțat-o a doua zi ca a murit. Cei doi parinți din Valcea au cerut explicații, insa nu au primit. Ce a aflat tatal cand a mers sa ceara sa vada trupul neinsuflețit al bebelușului. Mama este aproape convinsa…

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…

- Polițiștii au comunicat in urma cu doar cateva momente dispariția unei fete de 12 ani din orașul Sangeorz-Bai. A plecat de acasa, iar parinții nu au mai vazut-o. IPJ BN a dispus cautarile unei fetițe de 12 ani din Sangeorz-Bai, pe nume Urs Adriana Maria, care nu a revenit acasa dupa ce a plecat de la…

- O femeie din comuna Nicolae Balcescu, județul Constanța, iși cauta fiica pierduta de 32 de ani. Ileana a fost anunțata de medici ca micuța va muri dupa naștere și a plecat din spital. Ulterior, aceasta a aflat ca copila ar fi fost adoptata. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Dupa ce a caștigat procesul pentru a-și vedea fiica și a mers 2.500 km, ca sa o stranga in brațe, de ziua ei, artistul tatuator Joke din Onești a ajuns in arest, pentru harțuirea femeii care... i-a rapit copilul!

- O mama iși cauta fiica de 19 ani cu disperare. Tanara a disparut de trei saptamani, iar de atunci este de negasit. Maricica este de parere ca fata ei ar fi fost rapita și dusa la prostituție. Femeia a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct, ca fiica ei a mai plecat o data de acasa, in septembrie.