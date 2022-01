Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Dan Berindei, trecut la cele veșnice la varsta de 98 de ani, a fost inmormantat marți in Cimitirul „Șerban Voda”-Bellu din Capitala. Slujba de inmormantare a fost oficiata de Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.Dupa slujba, PS Varlaam a…

- Peste 160.000 de copii din Romania nu și-au primit alocațiile in luna noiembrie Peste 160.000 de copii din Romania nu și-au primit alocațiile in luna noiembrie Alocatiile de stat pentru copii platite in luna noiembrie au insumat 853,252 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,35 lei de beneficiar,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut intalniri cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, și cu primarul Constanței, Vergil Chițac, pentru a gasi soluții pentru rezolvarea problemelor cauzate de restanțele la...

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut marti peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un test al disponibilitatii Rusiei de a reduce presiunile pe partea de aprovizionare…

- Un nou record a fost inregistrat la maratonul de vaccinare din Capitala, care a avut loc in weekend. Zeci de mii de oameni au luat cu asalt centrele de vaccinare amenajate special in cadrul campaniei. Astfel, potrivit CNCAV, 40.059 de persoane s-au vaccinat in București, in intervalul 12 noiembrie ora…

- S.C. VITAL S.A. asigura masuri de prevenție și protecție a sanatații utilizatorilor și a angajaților proprii, impotriva infecției cu COVID-19, incurajand utilizarea serviciilor online in relația dintre societate și dumneavoastra. Optand pentru aceste metode va protejați pe dumneavoastra și pe cei din…

- O batrâna de 76 de ani risca sa ramâna pe drumuri și fara pensie dupa ce a primit o factura de la Apa Canal Cahul cu o datorie de peste 70.000 de lei. Nadejda Petru, susține ca este impusa sa achite o factura de 70.625 de lei pentru apa pe care nu a consumat-o, transmite Știri.md.…

- O batranica in varsta de 105 ani s-a vaccinat astazi, in Capitala, cu cea de-a treia doza impotriva coronavirusului. In condițiile in care rata de infectare crește alarmant in toate județele din țara, bunicuța de 105 ani a dovedit ca este responsabila. Iata care au fost primele cuvinte pe care le-a…