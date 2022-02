Stiri pe aceeasi tema

- Sensy formeaza un cuplu cu iubitul ei de mai bine de șase ani, iar cei doi au planuri mari de viitor. Celebra influencerița a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca anul viitor va avea loc nunta și ca iși dorește foarte mult sa devina mamica.

- Și fosta soacra a militarului care in aceste momente și-ar sechestra fetița face acuzații extrem de grave la adresa fostului ei ginere. Femeia a marturisit ca nu a fost de acord cu nunta dintre fiica ei și militar, insa cum nu a fost decizia ei, nu a putut decat sa iși sfatuiasca fiica sa nu faca pasul…

- Bat clopote de nunta in showbizul romanesc! O vedeta de la noi, care a trecut prin momente grele in ultima perioada, este pregatita sa faca pasul cel mare alaturi de sufletul ei pereche. Au deja o fetița impreuna, așa ca era timpul sa-și oficializeze relația la Primarie și in fața lui Dumnezeu. Botezul…

- Britney Spears este in culmea fericirii de cand s-a logodit cu Sam Asghari, un barbat cu 13 ani mai tanar. Cei doi vor face nunta in anul 2022, unde vor fi invitate cele mai apreciate vedete ale lumii. Cantareața vrea sa se razbune pe tot raul pe care familia i l-a facut și a luat decizia de a nu-i…

- Ana Baniciu, in varsta de 28 de ani, a fost ceruta in casatorie anul acesta, iar acum, artista și Edy sunt pregatiți sa faca pasul cel mare. Vedeta a vorbit despre eveniment.„Nunta vom face cand se va termina pandemia. Avem planuri in schimb pe cariera, dar eu vreau ca in anul 2022 sa cant foarte mult.…

- Ana Baniciu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, asta dupa ce partenerul ei de viața, Edy Kovacs a cerut-o de soție. Pentru ca relația lor decurge din ce in ce mai bine, cei doi au planuri mari de viitor. Ana Baniciu a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre planurile…

- Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca, formeaza un cuplu cu Asiana Peng de cateva luni și deja iși fac planuri de nunta. Relația lor a inceput din cate se pare anul acesta. Deși cei doi locuiesc in țari diferite, Asiana e stabilita in Romania, in timp ce Luca... The post Bat clopote de nunta…

- Puține persoane știu ca, de fapt, pe Romica Țociu și Gheorghe Gheorghiu ii leaga o prietenie frumoasa și de ani buni, iar acesta se numara printre invitații de onoare de la nunta cantarețului. Insa, cu toate acestea, comediantul nu a putut ajunge la fericitul eveniment din viața prietenului sau, așa…