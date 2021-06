Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Argeș nu mai știe ce este fericirea de mai bine de doua saptamani de cand iubita sa l-a inșelat cu un al barbat și l-a parasit fara nicio vorba. Gigi spune ca inca iși iubește partenera și ca ar vrea sa se impace, insa nu poate lua legatura deloc cu femeia infidela. Din cauza supararii,…

- Un scandal a izbucnit intre senzațiile TikTok-ului, Robert Ionescu și Rafaelo. Cei doi foști buni prieteni au ajuns sa fie la cuțite, dupa ce cantarețul i-ar fi furat iubita vloggerului. Acum, tinerii deveniți celebri peste noapte pe internet iși arunca vorba grele și se amenința cu dovezi deranjante.

- In localitatea Covaci a avut loc un accident in care a fost implicata o autospeciala, ce aparține Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș. Un barbat de 38 de ani, aflat la volanul autospecialei se deplasa pe strada Bisericii dinspre strada Noua din localitatea Covaci, iar la intersecție cu strada…

- "In urma imaginilor aparute in spatiul public, in care se observa un caine care este lovit de un autoturism, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au demarat verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt. In urma activitatilor investigativ-operative desfasurate, a fost identificat…

- O femeie de 40 de ani a ajuns ieri la spital, in stare grava, dupa ce s-a aruncat de pe un bloc cu trei etaje din Constanța. Primele informații indicau decesul victimei, dar medicii au reușit sa o resusciteze. Scena s-a petrecut sub privirile polițiștilor, alertați de vecini. Femeia, grav ranita,…

- Un barbat din Ialomița e indragostit lulea de o femeie pe care a cunoscut-o pe Facebook. Ei au planuit sa se vada, insa ea i-a cerut bani sa vina la el, dar n-a mai ajuns. Acum Marius iși dorește sa afle adevarul.

- Cantareața a povestit in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai” cum a fost relația dintre ea și un alt artist cunoscut din showbizz-ul romanesc, in liceu.Dorian Popa (32 de ani) a fost primul iubit al Alexandrei Stan, a povestit artista in emisiunea lui Denise Rifai. Cei doi, ambii constanțeni,…