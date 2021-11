Marius Rusu nu mai are liniște, asta dupa ce nu și-a mai vazut fiul de mai mult de o saptamana. Mama baiatului a plecat de acasa in urma cu un an, iar acum a venit și l-a luat pe micuțul de 5 ani cu ea. Barbatul susține ca nu-i ofera educația pe care ar trebui sa o primeasca.