- Parintele Profesor Constantin Necula conferențiaza sambata la Biserica „Sf. Treime-Ghencea” din București. Tema prelegerii este „Rugaciunea in viața de familie”. Conferința va sublinia rolul și importanța rugaciunii in viața de familie, iar Parintele Constantin Necula va indica cele mai eficiente…

- Elevii care se imbolnavesc, din pacate, trebuie sa stea in izolare, iar ceilalti merg la scoala, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in contextul numarului mare de infectari din scoli. Copiii din Romania au platit mult prea mult si e dificil acum sa recupreze perioadele de suspendare…

- Andrew Kinsel a ajuns pentru prima data in Ucraina in 1992. Tot in acel an trecuse si prin Romania. A ales sa se stabileasca la Kiev, acolo unde are o firma si locuieste cu sotia si cele doua fete. Nu vrea sa paraseasca Ucraina, chiar daca ambasada SUA a recomandat acest lucru. El spune ca viata merge…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Nationale. Premierul subliniaza ca Ziua Culturii Nationale ne reaminteste cine suntem. Acesta adauga ca este important ca familia, scoala si societatea sa incurajeze copiii si tinerii cu inclinatii artistice. Iata mesajul integral…

- Medicul de familie și medic pediatru Valeria Herdea a anunțat marți ca adolescenții și copiii mai mici au trecut in acești doi ani de pandemie COVID-19 prin tulburari de comportament, tulburari de somn, tulburari de alimentație, precum și prin teama de a se apropia de colegii lor.„Ultimii doi ani de…

- Barbatul din Runcu Salvei care anul trecut pe 1 decembrie și-a batut crunt soția și a lasat-o sa moara in casa, in frig, a fost condamnat in urma cu o saptamana la 15 ani de pușcarie. Puțin, am spune dupa torturile la care și-a supus nevasta in ultima ei luna de viața. In special in ultimele doua saptamani …

- Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au decis sa le ofere copiilor lor una dintre cele mai frumoase experiențe de iarna. Intreaga familie a plecat din Romania in urma cu o zi, cu destinația Laponia. Au ajuns, iar actrița a impartașit cu fanii ei intreaga experiența. Pe 27 noiembrie, la ora…

- Provine dintr-un sat mic și o familie saraca, colegii de clasa o strigau „tiganca Mezei“, iar invatatoarea o punea in ultima banca, alaturi de sora ei. Și mai rau a fost la liceu…Dar sa-i aflam povestea celei care acum este profesoara de limba romani și nu oriunde! Anca Mezei, 37 de ani, educatoare…