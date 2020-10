Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri și-a facut toaleta in curte de dragul Danei, Arthur de la Ceptura a decis sa o scoata astazi la o plimbare prin sat. La un moment dat, cei doi au facut un popas la cimitir și au mers la mormantul bunicii „regelui”.

- Ieri, Arthur de la Ceptura a demonstrat ca face orice doar pentru a-i aduce zambetul pe buze Danei. Astfel, acesta s-a apucat sa-și construiasca o toaleta in curte, iar astazi ne-a aratat rezultatul! Ba mai mult, cei doi au anunțat ca sunt pregatiți de o noua „investiție”.

- Cand toata lumea se aștepta mai puțin, iata ca o noua poveste de dragoste s-a infiripat pe holurile de la Acces Direct. Dana din Boteni și Arthur de la Ceptura și-au dat frau liber sentimentelor. Aceștia au vizitat Capitala la ceas de seara!

- Dupa ce o lunga perioada a lipsit din fața camerelor de filmat, Arthur de la Ceptura se intoarce și uimește din nou. Barbatul vrea sa casa in avion, iar acum acesta este cel mai mare vis al sau!

- Un american in varsta de 29 de ani din Alabama a gasit o modalitate inedita de a se razbuna, dupa ce iubita l-a parasit pentru un alt barbat. Aaron Adams și Sidney Shelbey erau impreuna de opt luni, insa tinerei i-a picat cu tronc șeful ei de la salonul de tatuaje la care se angajase și a decis sa puna…

- Un barbat din Tutova și-a dat foc azi noapte in fața casei sale. Vecinii alertați de valvataie și de țipetele barbatului au chemat ambulanța sunand la 112. Florin G, in varsta de 45 de ani, a ieșit in fața casei sale azi noapte, in jurul orelor 22.00, și a turnat pe el benzina, iar ulterior […]