- Gabriela Cristoiu este in mari dubii, mai ales dupa ce fostul iubit turc care a batut-o crunt i-a lasat in fața ușii apartamentului sau o floare și un mesaj emoționant. Vedeta nu știe ce alegere sa faca, pentru ca, spune ea, deși este total impotriva violenței, barbatul și-ar cere incontinuu scuze,…

- Iubitul gravidei din județul Vrancea care s-ar fi stins din viața brusc a ajuns pe mainile oamenilor legii. Barbatul in varsta de 50 de ani a fost reținut și condus la secția de Poliție. Iata de ce fapte infioratoare e suspectat individul, dupa moarte suspecta a femeii!

- O convorbire-șoc adancește și mai mult misterul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoara. Un polițist și un cadru medical dintre cei care au preluata-o pe artista in dimineața accidentului regretabil discuta despre cazul contorversat, iar agentul face o marturie cutremuratoare: un alt echipaj de poliție…

- Florina, o mamica de 21 de ani e disperata, dupa ce iubitul ei a lasat-o fara cei doi copii. Barbatul cu care se cunoaște de 5 ani a agresat-o, iar recent nu i-a mai dat voie sa-și vada fetița și baiețelul. Tanara vrea sa i se faca dreptate.

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, a fost cautata, miercuri, din nou, de femeia care reușise sa patrunda in platou și sa arunce o piatra catre omul de televiziune. Atacatoare a incercat din nou sa intre in studio, dar nu a mai putut. Ea a venit la fel ca și in […]

- Sora Ramonei, femeia ucisa in Argeș ieri și invitata la Acces Direct in urma cu 4 luni, face marturii cutremuratoare! Barbatul i-a spus ca o va omori, insa nu inainte de a-i ucide și copilul. Lucrurile așa s-au și intamplat, duminica, in curtea bisericii.

- Gabriela Cristoiu a facut noi dezvaluiri despre bataia crunta pe care a primit-o in ziua de Paște, de la iuibtul turc. Vedeta a marturisit la Acces Direct ca a fost lovita cu bestialitate și lasata pe jos, plina de sange.

- Theo Rose ține pe toata lumea cu jar atunci cand vine vorba de viața sa sentimentala, insa acum a facut declarații incendiare despre nunta ce urmeaza sa aiba loc alaturi de nepotul lui Nea Marin. Și asta nu este tot, caci la indemul Mirelei Vaida și a lui Jean de la Craiova, artista și iubitul s-au…