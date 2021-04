Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a decis sa o confrunte fața in fața pe femeia care a ajutat-o pe agresoare sa patrunda in platoul “Acces Direct” la junmatatea lunii martie pentru a o ataca pe prezentatoare. Lamaia Stanescu, complicea agresoarei, s-a prezentat in ediția de marți seara a emisiunii “Acces Direct”, iar Mirela…

- Lucrurile se complica in cazul agresoarei Mirelei Vaida. Se pare ca femeia a mai avut un complice, pe nume Lamaia Stanescu. Mirela Vaida, ținta unui nou atac Acum, complicea femeii care a atacat-o pe Mirela Vaida in direct este din nou in libertate și a declarat ca pregatește un nou atac la adresa prezentatoarei.…

- Face ce face și ajunge sa ne surprinda din nou placut. Mirela Vaida a demonstrat cat de iscusita este in bucatarie și a impartașit o alta rețeta spectaculoasa cu fanii sai. Prezentatoarea de la ”Acces Direct” a pregatit spaghetti cu fructe de mare in sos de vin alb, un preparat dupa care soțul sau este…

- Complicea care ar fi ajutat-o pe agresoarea Mirelei Vaida sa ajunga in platoul Acces Direct a fost saltata de oamenii legii, in Iași. Lamaia Stanescu a facut cateva declarații șocante inainte de a ajunge pe mainile oamenilor legii, spunand ca Antoanela Grigoraș i-ar fi spus inca de cand se aflau in…

- Noi informații șocante ies la suprafața despre agresoarea Mirelei Vaida, dupa ce femeia a incercat sa o loveasca pe frumoasa prezentatoare cu un bolovan uriaș. Antoanela Grigoraș a locuit impreuna cu complicea ei, Lamaia Stanescu, și a cerșit bani pe rețelele de socializare.

- Noi detalii ies la iveala, dupa ce echipa Acces Direct a gasit-o pe complicea femeii care atacat-o pe Mirela Vaida in urma cu cateva zile in platoul emisiunii. Lamaia Stanescu a recunoscut ca o uraște pe Mirela Vaida, spunand ca nu vrea sub nicio forma sa discute cu ea. Detalii incredibile!

- Mirela Vaida a fost atacata de o femeie in data de 19 martie, in platoul emisiunii ”Acces Direct”. Agresoarea a aruncat in direcția ei cu un bolovan. Aceasta a fost imobilizata de un cameraman, apoi predata Poliției, care a venit imediat la fața locului. Tot de acolo vin și noi detalii, dezvaluite de…

- De frumoasa este frumoasa, de iubita este iubita, insa v-ați intrebat vreodata ce sacrificii face Mirela Vaida pentru silueta? Dieta minune a prezentatoarei de la Acces Direct! Frumoasa blondina arata impecabil!