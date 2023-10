Stiri pe aceeasi tema

- Irina și Andrei dezleaga misterul crucii din locuința lor. Cei doi au fost reclamați de mai mulți vecini, iar acum aceștia iși prezinta casa și marturisesc motivul pentru care au ales culorile respective pentru locuința lor.

- Irina și Andrei susțin ca traiesc in teroare și ca vecinii fac tot posibil ca ei sa plece din blocul unde s-au mutat in urma cu ceva timp. Tinerii spun ca impotriva lor este și varul Irinei, cel care a incercat sa ii desparta.

- Vulpița de la Acces Direct l-a dat uitarii pe fostul sau partener de viața, Viorel, cu care are trei copii. Vedeta Antenei 1 și-a refacut viața romantica alaturi de un alt barbat, caruia i-a declarat dragostea public. Nu mai exista niciun semn de intrebare; el este cel care i-a cucerit inima! Foto Cine…

- Irina Rimes ar fi facut-o pe Theo Rose la Vocea Romaniei și a izbucnit un scandal monstru.Irina Rimes a fost criticata de fanii lui Theo Rose, care a plans in hohote la emisiune. Theo Rose a spus nu a plans din cauza discuției cu Irina Rimes. ”Eu n-am plans din cauza Irinei. Ce vedeți voi acolo e o…

- Anda Sarbei este protagonista comediei romantice Lasa-ma, imi place! Camera 609, cel mai nou proiect semnat Ruxandra Ion si Dream Film Production, ce poate fi urmarit in fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Petre susține ca mama lui face tot posibilul ca el sa nu primeasca nimic din averea lasata de tatal lui. Barbatul mai are inca trei frați cu care nu se ințelege, iar in prezent, locuiește in aceeași casa cu familia lui, impreuna cu soția și cei doi copii.

- Raluca și-a pierdut soțul, dupa ce a ar fi fost ucis de un vecin. Cei doi au avut conflicte și inainte de acest moment, iar la un moment dat, vecinul ar fi intrat cu bicicleta in soțul femeii, atunci cand l-a pus la pamant.

- Gabriela Firea a DEMISIONAT! Reacția ei: „Incomodez!”. Numele sau, asociat in scandalul azilelor groazei Gabriela Firea a demisionat vineri din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, dupa intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Acesta este și președintele PSD, partid din…