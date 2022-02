Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a avut in cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena Stars o reacție total neașteptata la adresa propietarei aparatamentului unde locuia Andrei, tanarul disparut fara urma de opt zile. Cum a reacționat prezentatoarea TV cand a vazut cu ce neglijența este tratat subiectul de catre femeie.

- Mama lui Andrei, tanarul care de opt zile este dat disparut, este in stare de șoc și iși face numeroase griji pentru fiul ei. Ei bine, recent, aceasta a primit mai multe mesaje suspecte de pe numarul lui de telefon. Ce se intampla, de fapt, cu Andrei!

- Andrei, tanarul de 35 de ani, care a disparut in urma cu opt zile, este in continuare de negasit. Familia barbatului nu a putut ezita și a mers in apartamentul unde locuia pentru a cauta mai multe indicii despre fiul ei. Iata ce a gasit in lucrurile lui, dar și reacția furibunda a proprietarei.

- Familia lui Andrei, tanarul de 35 de ani, spera ca acesta sa se intoraca acasa, asta dupa ce in urma cu șapte zile a disparut și nimeni n-a mai știut nimic de el. Astazi, cu cateva ore in urma, fratele sau a primit un mesaj, insa asta nu i-a facut pe apropiați sa se linișteasca.

- Andrei, un tanar de 35 de ani e de negasit, asta dupa ce in urma cu șapte zile a disparut de acasa. Nimeni nu mai știe nimic de el, iar verișoara sa, cunoscuta artista Ionela Stancioi e disperata. Ea spera ca acesta sa revina acasa.

- Perversul care le vaneaza fetița, copila lovita de mașina de poliție alaturi de Raisa Nicoleta, nu se oprește aici. Individul ar fi un apropiat al vedetelor și ar fi fost in platoul multor emisiuni, in ciuda faptului ca a fost condamnat la inchisoare. Barbatul s-a afișat alaturi de vedete importante…

- Tatal Raisa, fata ucisa de un polițist in Capitala, e distrus de durere, iar impreuna cu mama fetei spera sa se faca dreptate in cazul micuței. Ce mesaj i-a transmis barbatul indurerat lui Constantin Popescu, agentul care a provocat tragedia.

- Primarul comunei Beleti-Negresti, din judetul Arges, este cautat de Politie, dupa ce familia sa a anuntat disparitia barbatului, la cateva ore dupa ce sediul Primariei a fost cuprins de un incendiu. Mihai Marin, edil al comunei Beleti-Negresti, nu este de gasit incepand de luni. Familia barbatului a…